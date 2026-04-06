Шохин сообщил о готовности РСПП обсуждать windfall tax

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин Фото: Артем Геодакян/РИА Новости

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Использование налога на сверхприбыль компаний за предыдущие периоды, так называемого windfall tax, как дополнительного источника покрытия дефицита бюджета обсуждалось на встрече крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным в марте.

Как сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, тема возникла на фоне заявления о добровольном взносе со стороны одного из бизнесменов: такие вложения и по мнению главы государства, и по мнению РСПП должны оставаться частной инициативой, а в качестве системного решения предпочтительнее обсуждать налоговые механизмы, например windfall tax.

Встреча бюро правления РСПП с главой государства состоялась в рамках съезда бизнес-объединения 26 марта. "Один из участников встречи принял решение из семейных сбережений сделать взнос. На что была реакция (президента - ИФ) - "дело добровольное", - рассказал руководитель РСПП в кулуарах форума InfoSpace-2026. О поступлении такого предложения и поддержке инициативы Путиным ранее говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Шохин отметил, что со стороны Минфина также есть понимание, что подобные взносы в пользу государства юридически возможны только как частные.

"Они вслед за президентом повторяют, что это дело добровольное, если у кого-то есть желание, препятствовать не будут. Но пока этот вопрос, так скажем, повис. Есть какие-то желающие, наверное. Мы как РСПП этим не занимаемся. Мы вот готовы обсуждать windfall tax", - сообщил он.

"Я лично поднимал эту тему на встрече после того, как один из участников предложил (сделать взнос - ИФ), - я говорю, Владимир Владимирович, windfall tax был, если мы найдем какие-то компании, у которых сверхприбыль появилась на нынешней конъюнктуре - у нас формула была, мы два года ее вырабатывали вместе с вашим бывшим помощником Белоусовым (Андрей Белоусов, сейчас глава Минобороны РФ) и Минфином, Минэком, формула такая: берём два года текущих, последних два года, и два предыдущих, сравниваем прибыль, смотрим, была ли где-то сверхприбыль, облагаем ее каким-то налогом - это нормально, а добровольные пожертвования корпораций, они не бьются просто", - объяснил глава РСПП позицию крупного бизнеса.

Механизм windfall tax и его формула уже есть в налоговом законодательстве, что позволяет не вводить новые налоги. "Это самый простой способ - сослаться просто на существующий налог", - считает Шохин. Он не стал уточнять, возможны ли, по его мнению, выплаты уже в середине текущего года, но напомнил, что ещё в 2023 году, когда налог на сверхдоход был впервые применен, власти и бизнес разработали механизм авансового платежа: компании могли осуществить выплаты с дисконтом до конца года за счёт платежей следующего.

"Поэтому все механизмы в Налоговом кодексе есть. Другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят", - резюмировал Шохин.

Обсуждать наличие налоговой базы для windfall tax пока рано как в отношении ранее полученных доходов, так и в отношении притока средств на фоне ближневосточного конфликта, говорил ранее журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Он пояснял, что декларации по налогу на прибыль за 2025 год ещё только поступают и их предстоит проанализировать. Что касается сверхдоходов этого года, то пока сложно оценить, "разовое ли явление, непонятно, сколько оно продолжится".