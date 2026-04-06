Российские активы Evraz Plc с 1 апреля переведены на ПАО "Евраз"

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Евраз" (ранее - "Евраз НТМК") исполнило решение суда по взысканию с Evraz Plc 97,6 млрд руб. российскими активами.

Как сообщалось, в феврале Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Евраз НТМК", который был подан в октябре прошлого года с требованием взыскать с Evraz Plc (Великобритания) долг путем отчуждения активов ответчика в России.

"Первого апреля 2026 года ПАО "Евраз" исполнило решение суда путем обращения взыскания на имущество Evraz Plc", - говорится в сообщении российской компании.

В январе 2025 года правительство РФ включило "Евраз НТМК" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Летом прошлого года Арбитражный суд Московской области принял решение приостановить действие корпоративных прав Evraz Plc в "Евраз НТМК". Тогда же Evraz объявил, что в рамках запланированного группой объединения российских активов на ПАО "Евраз" публичной компанией станет "Евраз НТМК", который будет переименован после завершения всех необходимых процедур. Акции нового ПАО "Евраз" планируется вывести на торги на Мосбирже в I полугодии 2026 года.

Всего ПАО "Евраз" объединит около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве его дочерних обществ. Акционеры Evraz Plc будут иметь право вступить в прямое владение уже выпущенными акциями АО "Евраз НТМК", которые будут распределены между заявившимися акционерами пропорционально их доле владения в Evraz Plc, сообщала ранее компания.

Весной 2025 "Евраз КГОК" (как и "Евраз НТМК" входил в группу Evraz) подал иски в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Evraz Group SA 196,7 млрд рублей и $172,8 млн и обращении взыскания на доли в уставных капиталах и акции российских обществ, принадлежащих ответчику. Позднее в качестве соответчика также был привлечен Evraz Plc. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, в июне 2025 года иск АО "Евраз КГОК" был удовлетворен.

В ноябре прошлого года "Евраз КГОК" получил разрешение на совершение сделки, в результате которой он станет владельцем 93,2% акций угольной ПАО "Распадская" и 51% горно-металлургической компании "Тимир", принадлежавших Evraz Plc. Соответствующее распоряжение "О специальном решении о совершении сделок АО "Качканарский ГОК" подписал президент РФ Владимир Путин.

С 2024 года российские заводы группы Evraz находятся в SDN List Минфина США. С 2022 года компания Evraz, как и ее основные акционеры, внесены в санкционные списки Великобритании.

