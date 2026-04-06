Brent подорожала до $109,77 за баррель

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Нефть Brent дорожает в понедельник после длинных выходных, контракт на WTI с ближайшей датой поставки торгуется в минусе.

Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, где шестую неделю подряд продолжаются военные действия. США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению конфликта, сообщило издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также посредством текстовых сообщений между посланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Однако, по мнению источников, шансы на достижение частичной сделки в течение следующих 48 часов невелики.

Американский чиновник заявил порталу, что администрация президента США Дональда Трампа в последние дни направила Тегерану несколько предложений, но пока иранские официальные лица их не приняли.

В воскресенье Трамп заявил, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $109,77 за баррель, что на $0,74 (0,68%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,19 (0,17%), до $111,35 за баррель. В минувшую пятницу торги не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему закрыта, поэтому активность торгов ниже обычной.

На закрытие рынка в четверг цена Brent составила $109,03 за баррель, WTI - $111,54 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ по итогам прошедшей в выходные встречи договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ предварительно договорилась об увеличении добычи нефти в мае на 206 тыс. б/с

 "Восьмерка" ОПЕК+ предварительно договорилась об увеличении добычи нефти в мае на 206 тыс. б/с

Министры ОПЕК+ проведут в воскресенье встречу по ситуации на нефтяном рынке

 Министры ОПЕК+ проведут в воскресенье встречу по ситуации на нефтяном рынке

В ОАЭ восстановление работы крупнейшего производителя алюминия займет около года

ФАС выдала предостережения экспертам авторынка после их заявлений о росте цен

 ФАС выдала предостережения экспертам авторынка после их заявлений о росте цен

Бывший глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключен из SDN List

 Бывший глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключен из SDN List

В Думу внесен законопроект о введении в РФ института частных кредитных рейтингов

АЕБ предостерегла от выводов о развороте российского авторынка вверх после удачного марта

FESCO отмечает рост стоимости доставки контейнеров из Китая в РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8907 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 73 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
