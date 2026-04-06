Brent подорожала до $109,77 за баррель

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Нефть Brent дорожает в понедельник после длинных выходных, контракт на WTI с ближайшей датой поставки торгуется в минусе.

Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, где шестую неделю подряд продолжаются военные действия. США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению конфликта, сообщило издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также посредством текстовых сообщений между посланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Однако, по мнению источников, шансы на достижение частичной сделки в течение следующих 48 часов невелики.

Американский чиновник заявил порталу, что администрация президента США Дональда Трампа в последние дни направила Тегерану несколько предложений, но пока иранские официальные лица их не приняли.

В воскресенье Трамп заявил, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $109,77 за баррель, что на $0,74 (0,68%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,19 (0,17%), до $111,35 за баррель. В минувшую пятницу торги не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему закрыта, поэтому активность торгов ниже обычной.

На закрытие рынка в четверг цена Brent составила $109,03 за баррель, WTI - $111,54 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ по итогам прошедшей в выходные встречи договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки.