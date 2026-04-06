В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Транспортировка казахстанской нефти по магистральным нефтепроводам на сегодня идет в штатном режиме, сообщили журналистам в министерстве энергетики Казахстана.

"На сегодняшний день прием и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном рабочем режиме. Выполнение экспортных планов идет по графику", - говорится в сообщении министерства.

"Министерство энергетики Республики Казахстан осуществляет мониторинг ситуации, связанной с инцидентом в порту Новороссийска 5 апреля. По имеющейся информации, данные события не оказали влияния на объемы экспорта казахстанской нефти", - отмечается в пресс-релизе.