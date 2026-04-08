Росстат оценил рост цен на бензин с 31 марта по 6 апреля в 0,17%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 31 марта по 6 апреля выросли относительно предыдущей недели на 0,17% после увеличения на 0,27% с 24 по 30 марта 2026 года и на 0,36% с 17 по 23 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 6 апреля подорожал на 3,22%, что выше уровня общей инфляции, которая которая за тот же период составила 3,14%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 6 апреля была на уровне 66,85 руб. (на 30 марта - 66,73 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 63,31 руб. (63,19 руб.), АИ-95 - 68,73 руб. (68,61 руб.), АИ-98 - 92,83 руб. (92,60 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 31 марта по 6 апреля повысились на 0,16% после роста на 0,18% с 24 по 30 марта и на 0,24% с 17 по 23 марта. С начала года рост цен составил 2,14%.

Средняя цена ДТ в стране на 30 марта - 77,87 руб. за литр (на 30 марта - 77,73 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).