Росстат отметил ускорение роста цен на бензин в марте до 1,08%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В России в марте 2026 года потребительские цены на бензин выросли к февралюна 1,08% после роста на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе, сообщил Росстат.

До этого в течение двух месяцев наблюдалось снижение цен на бензин: в декабре 2025 года они понизились на 0,43%, в ноябре - на 0,85%.

Ранее бензин дорожал на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле, на 0,55% в марте, на 0,51% в феврале, на 0,62% в январе 2025 года.

По сравнению с мартом 2025 года потребительские цены на бензин в марте этого года стали выше на 12,28%.

Дизельное топливо в марте 2026 года выросло в цене на 0,4% после подорожания на 0,1% в феврале, на 1,4% в январе, на 0,8% в декабре 2025 года, на 1,7% в ноябре, на 2,1% в октябре, на 1,5% в сентябре и на 0,2% в августе.

В 2025 году бензин на АЗС в стране подорожал на 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).