Выручка ИИ-сегмента в "облачном" бизнесе Amazon превысила $15 млрд в пересчете на годовые темпы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ИИ-направления в AWS, "облачном" подразделении Amazon.com Inc., в первом квартале 2026 года составила свыше $15 млрд в пересчете на годовые темпы, заявил главный исполнительный директор компании Энди Джесси в ежегодном обращении к акционерам, опубликованном в четверг.

Amazon впервые раскрывает данные о доходах ИИ-бизнеса, в который инвестируются миллиарды долларов.

Джесси отметил, что ИИ-направление вышло на столь крупный уровень дохода всего за три года. Для сравнения: выручка AWS спустя три года после коммерческого запуска этого подразделения составляла лишь $58 млн в пересчете на годовые темпы.

В четвертом квартале 2025 года AWS увеличило выручку на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, показатель в пересчете на годовые темпы составил $142 млрд.

В письме к акционерам Джесси описывает ИИ как технологический сдвиг, происходящий раз в поколение, который изменит практически весь клиентский опыт и окажет влияние на множество отраслей - от ритейла и индустрии развлечений до здравоохранения и разработки ПО.

Ранее в этом году Amazon объявила, что планирует капиталовложения на сумму $200 млрд в 2026 году, преимущественно в ИИ-инфраструктуру.

"Мы не будем вкладывать эту сумму наугад, - отметил он в письме. - У нас есть обязательства со стороны клиентов, которые делают наши капиталовложения предсказуемыми".

В четверг компания также сообщила о планах наращивания инвестиций в ИИ-инфраструктуру в штате Миссисипи. Amazon начала строительство первого кампуса дата-центра в штате два года назад, а спустя некоторое время анонсировала еще один проект в Миссисипи. Общая сумма инвестиций компании в штат с учетом новых обязательств достигнет $25 млрд, что позволит создать в общей сложности 2 тыс. рабочих мест, говорится в сообщении Amazon.

Новые планы включают вложение $11 млрд в ИИ-инфраструктуру в округе Мэдисон и $1 млрд в проект в округе Хиндс, где компания преобразует бывшее производственное предприятие в современный дата-центр.

Акции Amazon прибавляют в цене 5,2% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 0,9%.

