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Оверчук сообщил, что ограничения на ввоз товаров из Армении в РФ ввели в рамках обычной работы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Алексей Оверчук назвал совпадением введение ограничений на ввоз в Россию ряда товаров из Армении на фоне развернувшейся дискуссией вокруг перспектив членства Еревана в ЕАЭС.

"Те меры, которые применяются, они осуществляются в рамках обычной работы, в рамках права, просто сейчас это так совпало", - сказал Оверчук "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос, не являются ли стресс-тестом введенные по фитосанитарным соображениям ограничения на импорт отдельной продукции из Армении, вице-премьер ответил: "Не хочется это рассматривать как стресс-тест, но в какой-то степени это и стресс-тест тоже. Но на самом деле идет обычная работа, проверяется фитосанитарная составляющая. Сейчас идет новый урожай, и, естественно, к этому повышенное внимание".

Как сообщалось, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению Россельхознадзора, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Алексей Оверчук ЕАЭС Армения
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