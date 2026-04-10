В Бразилии в марте инфляция ускорилась вслед за ростом цен на энергоресурсы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Бразилии в марте рост потребительских цен ускорился до 0,88% в помесячном выражении с 0,7% в феврале, свидетельствуют данные государственного статистического агентства IBGE.

В годовом выражении инфляция составила 4,14% по сравнению с 3,81% годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что инфляция составит 0,77% в помесячном и 4% в годовом выражении.

Рост цен на транспортные услуги в марте ускорился более чем в два раза - до 1,64% относительно предыдущего месяца с 0,74% в феврале на фоне скачка стоимости энергоносителей из-за ближневосточного конфликта. Бензин подорожал на 4,59% (+0,61% в феврале), дизельное топливо - на 13,9% (+0,23%).

Повышение цен на продукты питания в марте ускорилось до 1,56% с 0,26% месяцем ранее.

В то же время рост стоимости медицинских услуг замедлился до 0,42% с 0,59%, образовательных - до 0,02% с 5,21%.