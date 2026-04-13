ОПЕК сохранила оценку роста поставок ЖУВ из стран не-ОПЕК+ в 2026 г. на уровне 630 тыс. б/с

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) странами, не входящими в ОПЕК+, в 2026 году вырастет на 630 тыс. баррелей в сутки (б/с) к 2025 году - до 54,83 млн б/с, прогнозирует ОПЕК.

Оценка соответствует той, что была дана аналитиками в предыдущем отчете. Основными драйверами роста добычи ЖУВ, по их мнению, станут Бразилия, Канада, США и Аргентина.

В 2027 году прогнозируется рост добычи жидких углеводородов со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, на 620 тыс. б/с - до 55,45 млн б/с, что на 10 тыс. б/с выше оценки прошлого месяца. Основными драйверами увеличения предложения в следующем году станут Бразилия, Канада, Катар и Аргентина.

ОПЕК ожидает роста добычи ЖУВ в США на 150 тыс. б/с в 2026 году - до 22,37 млн б/с (прогноз повышен на 50 тыс. б/с) и еще на 30 тыс. б/с в 2027 году - до 22,40 млн б/с.

ОПЕК Аргентина Бразилия Канада США
