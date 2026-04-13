Поиск

Продажи электромобилей в Австрии обновили рекорд в марте из-за скачка цен на топливо

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Число новых электромобилей, проданных в Австрии в марте, выросло на треть в годовом выражении и достигло рекордных 8,2 тыс. машин, говорится в сообщении министерства транспорта страны.

Рост спроса на машины с электроприводом стал следствием скачка цен на топливо после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Кроме того, продажи поддержало появление на рынке новых бюджетных моделей с ускоренной зарядкой и увеличенным запасом хода.

Цены на нефть подскочили почти на 70% с начала года, в понедельник Brent торгуется в районе $102 за баррель.

"С учетом проблем на топливных рынках из-за кризиса на Ближнем Востоке, нам важно снизить зависимость от нефтедобывающих стран и ускорить внедрение электромобилей и возобновляемой энергетики", - заявил министр транспорта Австрии Петер Ханке.

Brent Австрия Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

