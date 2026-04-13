Нефть продолжает активно дорожать, Brent торгуется у $102 за баррель

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Активный подъем цен на нефть продолжается днем в понедельник на новости об американской блокаде Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:11 по московскому времени поднимается на $6,83 (7,17%), до $102,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $7,19 (7,45%), до $103,76 за баррель.

Американский президент Дональд Трамп объявил о блокаде его страной Ормузского пролива после неудачных переговоров с Ираном. "С настоящего момента ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива", - написал он в соцсети Truth Social.

Блокада распространяется только на суда, отбывающие из иранских портов или направляющиеся туда, и начнется в понедельник в 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 по Москве), пишет Trading Economics. Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, говорится в заявлении американского Центрального командования (CENTCOM).

"Объявленная Соединенными Штатами блокада является признанием того, что главное условие перемирия, то есть открытие Ормузского пролива, пока невыполнимо", - отметил аналитик SEB Эрик Мейерсон.

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в понедельник предупредил, что "ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности", если его собственным портам будет угрожать американская блокада, сообщило агентство ISNA. Представитель КСИР назвал действия США примером "морского пиратства".

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 411 единиц. Число газовых буровых понизилось на три, до 127 единиц.