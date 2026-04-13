Цены на бриллианты опять снизились в марте

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Индекс цен на бриллианты в 1 карат в марте 2026 года вновь снизился, на этот раз на 1,7%, поскольку война на Ближнем Востоке усилила давление на алмазный рынок, сообщило специализированное агентство Rapaport, рассчитывающее отраслевой бенчмарк RapNet Diamond Index (RAPI).

Эта позиция включает бриллианты в 1 карат круглой огранки с цветом от D до H и чистотой от IF до VS2.

С начала года цены в этом сегменте снизились на 4,2%, за год падение достигло 13,2%.

Индексы RAPI для бриллиантов весом 0,3 и 0,5 карата упали в марте на 1,1% и 3,5% соответственно. Индекс для бриллиантов весом 3 карата снизился на 0,5%.

Алмазные трейдеры из Дубая из-за военных действий перенесли свои продажи в другие места, говорится в пресс-релизе. Возникли опасения по поводу доступа индийских огранщиков к сырью.

При этом алмазы весом 5 карат и более оставались востребованными на фоне дефицита предложения, поступали также сообщения о повышении цен на мартовском аукционе De Beers, напоминает Rapaport.

De Beers исключила от 20 до 25 сайтхолдеров из своего списка 69 клиентов на новый контрактный период, начинающийся 1 июля, стремясь к повышению эффективности. Этот шаг также отражает общее снижение предложения и спроса на алмазы, отмечает Rapaport.

алмазы бриллианты De Beers
Минфин предложил временно смягчить условия освобождения от НДС для малого общепита

Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

Оборот маркетплейса "М.Видео" в I кв. вырос в три раза - до 7,45 млрд руб.

Цена алюминия на LME подскочила до максимума за 4 года на опасениях проблем с поставками

Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

Brent подорожала до $102,12 за баррель

Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие - упал на 10,6%

Саудовская Аравия восстановила режим работы нефтепровода "Восток-Запад" и месторождения Манифа

Ормузский пролив в пятницу миновали четыре судна, в том числе танкер

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в 2025 году на уровне 1%
