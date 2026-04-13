Рост цен на нефть замедлился к вечеру, но Brent остается выше $100 за баррель

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть замедлился вечером в понедельник, однако остается существенным на новостях об американской блокаде Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:16 поднимается на $5,73 (6,02%), до $100,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $5,81 (6,02%), до $102,38 за баррель.

Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после неудачных переговоров с Ираном. "С настоящего момента ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива", - написал он в соцсети Truth Social.

Блокада распространяется только на суда, отбывающие из иранских портов или направляющиеся туда, и началась в понедельник в 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 по Москве). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, говорится в заявлении американского Центрального командования (CENTCOM).

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предупредил, что "ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности", если его собственным портам будет угрожать американская блокада, сообщило агентство ISNA. Представитель КСИР назвал действия США примером "морского пиратства".

"Цены на нефтяные фьючерсы могли быть еще выше, чем сейчас, если бы не нехватка "коротких" позиций на рынке, - отметил Скотт Шелтон из TC ICAP. - Каждую неделю рынок теряет 100 млн баррелей, и мне не кажется, что США добьются успеха в ближайшую неделю или две. КСИР тоже вряд ли пойдет на попятную".