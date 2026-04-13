Рынок акций РФ начал неделю со смешанной динамики, акции МКБ подорожали в 1,6 раза

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики цен blue chips и индексов на фоне укрепления рубля, просевших внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти (июньский фьючерс на Brent поднялся к $102 за баррель) из-за отсутствия мирных договоренностей между США и Ираном по итогам переговоров. Раллировали акции МКБ (+58,8%, до 8,16 рубля), обновившие максимум с начала декабря 2025 года на новостях о планах реорганизации и объявления цены выкупа бумаг (10,35 рубля) у несогласных акционеров.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2722,69 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1124,88 пункта (+0,9%). Лидерами снижения выступили акции "АЛРОСА" (-4,5%), "Норникеля" (-3,5%), "НОВАТЭКа" (-2,9%), но подорожали бумаги "Русала" (+3,9%), "Роснефти" (+2,3%) и ВТБ (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 апреля, составил 76,2489 руб. (-72,35 копейки).

Акции Московского кредитного банка взлетели при рекордном объеме торгов - 4,071 млрд руб. В понедельник стало известно, что на состоявшемся 10 апреля заседании совета директоров МКБ рассматривались вопросы о реорганизации банка и определении цены выкупа акций. Совет директоров банка принял решение о проведении 25 мая 2026 года внеочередного общего собрания акционеров банка в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - 21 апреля 2026 года. В повестку дня собрания акционеров включены вопросы: о реорганизации ПАО "Московский кредитный банк", об увеличении уставного капитала МКБ, об утверждении устава в новой редакции и ряд других.

Акционеры, которые проголосуют против принятия решения или не примут участия в голосовании по данному вопросу, получат право требовать выкупа принадлежащих им акций МКБ. Цена выкупа одной обыкновенной акции МКБ определена в размере 10,35 руб.

Подорожали также акции "ФосАгро" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "Группы компаний ПИК" (+0,2%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,6%), "ММК" (-2,3%), "Северстали" (-2%), "Полюса" (-1,7%), "ВК" (-1,7%), "НЛМК" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), "Яндекса" (-1,5%), "Хэдхантера" (-0,8%), "МТС" (-0,6%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в феврале 2026 года уменьшилось на 17%, до $5,4 млрд, по сравнению с $6,5 млрд в январе, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Профицит внешней торговли в феврале текущего года по сравнению с февралем 2025 года снизился на 51,8% с $11,1 млрд. В январе-феврале 2026 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2025 года уменьшился на 36%, до $11,8 млрд с $18,4 млрд.

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил в понедельник, что Украина атакует невоенную морскую инфраструктуру России при координации и поддержке стран НАТО. "Риски противоправных действий и террористических атак в отношении судов, следующих из российских портов или по направлению к ним, увеличиваются. Украинские спецслужбы при координации и разведывательной поддержке стран НАТО прицельно наносят урон невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту нашей страны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Конфликт на Ближнем Востоке пока далек от разрешения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив надежду, что ситуация вновь не перейдет в "вооруженное русло". "Учитывая, что на договоренности выйти не удалось, насколько мы понимаем, то, конечно, конфликтный потенциал (на Ближнем Востоке - ИФ) остается. Мы видим определенные заявления со стороны Вашингтона по блокаде иранского побережья, во что это выльется, мы пока не понимаем", - сказал представитель Кремля.

Иранская сторона на переговорах в Пакистане не согласилась на предложенные США условия урегулирования конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что на состоявшихся в Исламабаде переговорах с Ираном тот пошел навстречу всем запросам Вашингтона, кроме тех, которые относились к ядерной программе. Кроме того, президент США заявил, что у Ирана нет другого варианта, кроме как возобновить впоследствии переговоры с Вашингтоном. По словам Трампа, США могут уничтожить энергосистему Ирана, мосты, опреснительные установки, и тот никогда не сможет их восстановить.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он добавил, что Иран не выполнил обещание разблокировать Ормузский пролив и США вскоре начнут морскую блокаду Ирана.

Трамп на фоне переговорного тупика рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, это один из тех вариантов, которые президент США рассматривал в воскресенье, спустя несколько часов после остановки переговоров. При этом, по словам источников, вариант с возобновлением полномасштабных бомбардировок менее вероятен, "учитывая перспективы дальнейшей дестабилизации региона и антипатию президента к затяжным военным конфликтам".

Ранее сообщалось, что Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в понедельник днем начнет блокировать возможность войти в иранские порты или выйти из них для всех судов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, оптимистичное начало дня ненадолго вывело индекс МосБиржи к отметке 2750 пунктов, но постепенно продажи начали превалировать. Позитивный драйвер был по сути один - очередной всплеск цен нефть. В остальном рыночная конъюнктура росту акций не благоволила: рубль укрепился, а золото, серебро, платина понесли ценовые потери.

Нерыночные новости тоже поддерживают осторожность среди инвесторов - инфляция в России замедлилась в марте, но темпы замедления менее активные, чем ожидалось; обсуждение налога на сверхприбыль остается в поле обсуждений СМИ и рынка. Кроме того, по украинскому переговорному треку по-прежнему нет новостей.

Во вторник в США будет опубликован индекс цен производителей, в КНР - данные по торговому балансу за март, МЭА обнародует ежемесячный отчет. На российском рынке акционеры ВТБ на внеочередном общем собрании рассмотрят конвертацию привилегированных акций в обычные, на ВОСА "Яндекса" обсудят дивиденды за прошлый год.

На этой неделе инвесторы ждут важных данных в контексте приближающегося заседания ЦБ по ключевой ставке. В частности, станет известен взгляд регулятора на мартовскую инфляцию и об изменениях инфляционных ожиданий. Также на днях ожидается обзор "О чем говорят тренды" и недельный отчет Росстата по инфляции. Во вторник индекс МосБиржи, вероятно, сохранит движение в пределах 2700-2750 пунктов, считает Смирнов.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, переговоры между Ираном и США оказались безрезультатными - обе стороны остались на своих позициях. Исключением оказались только заявления президента США Трампа о том, что США начинают с 13 апреля морскую блокаду Ирана и, в том числе Ормузского пролива, через который не позволят проходить танкерам, если они платили властям Ирана за проход через пролив.

Решение выглядит абсурдным и способно привести к еще большему дефициту нефти в мире и росту цен, а также к поискам многими импортерами альтернативных поставщиков энергоресурсов. Не случайно в Москву в понедельник прилетел президент Индонезии Прабово Субианто, планирующий провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о поставках нефти в эту страну. Нефть Brent на этом беспокойном фоне взлетела выше $100 за баррель, и в течение недели можно ожидать ее колебаний в рамках $97-104 за баррель, считает аналитик.

Несмотря на благоприятный для России геоэкономический фон, в том числе высокие цены на нефть, макроэкономическая статистика пока выглядит не вполне однозначной. Так, в феврале 2026 года, по данным ЦБ РФ, профицит торгового баланса у России уменьшился на 17% по сравнению с январем, а вышедшие данные Росстата по инфляции за март показали, с одной стороны, замедление роста потребительских цен, с другой - замедление оказалось, в отличие от февраля, скромным и достаточно малозаметным. Ожидается, что во вторник индекс МосБиржи продолжит движение в коридоре 2700-2800 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции нефтегазовых компаний, производителей удобрений и алюминия вернулись к повышению на фоне перспектив сохранения высокого спроса на российское сырье в условиях перебоев с его поставками с Ближнего Востока. Бумаги многих эмитентов, однако, отступили от максимумов дня.

Покупки на нефтяном рынке продолжает поддерживать напряженность на Ближнем Востоке и начало американской блокады Ормузского пролива, которая предвещает усугубление проблем с мировыми поставками нефти. ОПЕК в своем ежемесячном отчете при этом сообщила о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ в марте на 7,6 млн баррелей в сутки, а объемов мировой переработки нефти - на 5 млн б/с по отношению к февралю. Во вторник свой ежемесячный отчет представит МЭА.

На западных фондовых площадках в понедельник преобладали осторожные настроения, хотя инвесторы воздержались от значительных продаж, надеясь, очевидно, на возможное улучшение ситуации в случае продолжения переговоров США и Ирана, а также Израиля и Ливана в ближайшие дни. Риски возвращения к снижению, однако, все еще актуальны. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии не показали единой динамики: рублевый сегмент по-прежнему не обладает вескими драйверами для развития восходящего движения помимо высоких цен на энергоносители, алюминий и удобрения в условиях ближневосточного кризиса, полагает Кожухова.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что российский рынок акций не сильно оживили сообщения о неудачных переговорах между США и Ираном и новости о намерении американской стороны блокировать Ормузский пролив. Поскольку участники рынка и ранее не питали иллюзий на счет устойчивости перемирия, нефть по итогам дня выросла умеренно - всего на $5 за баррель. Не состоялось ралли и в акциях российских нефтегазовых компаний.

В целом позитив слабо транслировался в котировки и ранее. Это связано с сохраняющимся санкционным давлением и геополитическими рисками, ожиданиями укрепления рубля, а также дискуссиями вокруг способов балансирования бюджета РФ. Новым фактором неопределенности в Европе могут стать результаты выборов в Венгрии, где партия действующего премьер-министра страны Виктора Орбана потерпела поражение на парламентских выборах, отметил Федосов.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, переговоры Ирана и США не увенчались успехом, проход через Ормузский пролив теперь заблокирован с двух сторон, из-за чего цены на нефть вновь выросли. Иран не пропускает суда стран, лояльных к США, а Штаты не дают движения судам в иранские порты. После двойной блокады трафик через Ормуз может упасть практически до нуля. Акции нефтяников отреагировали ростом, также подскочили бумаги "Русала" из-за роста цен на алюминий. Выросли бумаги ВТБ на фоне дивидендных ожиданий.

Тем не менее индекс МосБиржи опускается к поддержке 2700 пунктов на фоне укрепление рубля. Рыночные игроки могут ждать скорого притока иностранной валюты на фоне роста цен на сырье, удобрения и алюминий. В конце месяца экспортерам придется продавать валютную выручку для выплаты налогов. Другим сдерживающим фактором для рынка могут быть обсуждения налога на сверхприбыль компаний, считает эксперт.

В то же время поддержку бумагам может оказать решение ЦБ РФ 24 апреля по ключевой ставке и обнародование среднесрочного прогноза регулятора. "По нашим прогнозам, регулятор продлит цикл снижения ключевой ставки и в апреле снизит ее еще на 50 б.п., до 14,5%. Подтверждая эти прогнозы, индекс гособлигаций RGBI в понедельник продолжил отскок вверх, стартовавший в пятницу", - отметил Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,4%), и нет единого вектора в США (индексы к 19:00 МСК изменились на 0,03-0,5%).

Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 50% на импорт в США товаров из Китая, если Пекин будет поставлять вооружение Тегерану.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены замедлили подъем после утреннего скачка на заявлениях Трампа о блокаде Ормузского пролива; инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $101,92 за баррель (+7,1% и -0,8% в пятницу), майская цена фьючерса на WTI - $102,65 за баррель (+6,3% и -1,3% в пятницу).

Трамп объявил о блокаде его страной Ормузского пролива после неудачных переговоров на выходных с Ираном, где сторонам не удалось договориться по ядерной проблеме. "С настоящего момента ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива", - написал он в соцсети Truth Social.

Блокада распространяется только на суда, отбывающие из иранских портов или направляющиеся туда. Она должна начаться в понедельник в 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 мск), пишет Trading Economics.

Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, говорится в заявлении американского Центрального командования (CENTCOM).

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предупредил, что "ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности", если его собственным портам будет угрожать американская блокада, сообщило агентство ISNA. Представитель КСИР назвал действия США примером "морского пиратства".

Между тем Саудовская Аравия заявила о восстановлении нормального режима работы на нефтепроводе Восток-Запад и на нефтяном месторождении Манифа.

Во "втором эшелоне" на МосБирже подешевели акции ПАО "Евротранс" (-16,5%), ПАО "РКК "Энергия" (-8,1%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-7,5%), ПАО "Таттелеком" (-5,9%), "ТГК-14" (-5,9%).

Акции ПАО "ЕвроТранс" упали на фоне известий о проблемах компании с обслуживанием долга. Московская биржа приняла решение с 10 апреля перевести девять выпусков облигаций ПАО "ЕвроТранс" в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, из-за "несоблюдения требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами".

В картотеке арбитражных дел к структурам "ЕвроТранса" находятся иски на сумму более 12 млрд руб. По оценкам аналитиков "БКС МИ", объем поданных к "ЕвроТрансу" и его "дочкам" исков с начала 2026 года превышает 70% текущей рыночной капитализации компании и половину предварительного показателя EBITDА за 2025 год.

Выросли акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+12% и +11,3% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+5,7% и +8,6% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+5,5% и +6,3% "префы"), "ИК Русс-Инвест" (+5,4%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+3,1%), ПАО "ЭсЭфАй" (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,6 млрд руб. (из них 6,16 млрд руб. пришлось на акции "Роснефти", 5,572 млрд руб. на бумаги ВТБ и 4,61 млрд руб. на обыкновенные акции Сбербанка).