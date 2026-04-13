Продукция с высокой добавленной стоимостью в 2025 году составила почти 50% агроэкспорта РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - РФ в последние годы ориентируется на увеличение агроэкспорта за счет продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2025 году ее доля в зарубежных поставках составила 48%. Об этом сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

"По итогам прошлого года объем экспорта продукции АПК составил $41,6 млрд. В прошлом году он вырос по большинству ключевых продуктовых групп. Так, поставки продукции масложировой отрасли выросли на 5,2% по сравнению с 2024 годом, пищевой и перерабатывающей промышленности - на 12%, рыбы и морепродуктов - на 19%, мясной и молочной продукции - на 20%, - заявил Ильюшин в интервью "Российской газете", опубликованном на ее сайте в понедельник - Отдельно хочу отметить, что экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью вырос на 12% в стоимостном выражении и достиг почти $20 млрд. В общей структуре экспорта продукция с высокой добавленной стоимостью уже составляет почти половину - 48% по итогам 2025 года".

Поясняя расхождение в данных по экспорту с ФТС, согласно которым в 2025 году было отгружено продукции АПК на $40,9 млрд, Ильюшин заявил, что "это не совсем корректная цифра, она не учитывает экспорт рыбы и морепродуктов, выловленных за пределами таможенной зоны Российской Федерации, а также ряд других позиций, включенных в федеральный проект "Экспорт продукции АПК".

Как заявил руководитель центра, российские экспортеры уже практически адаптировались к санкционному давлению. В ближайшие годы в экспортной корзине сохранятся основные драйверы - зерно, масло, рыба, мясо. "Но будут расти и другие категории, в том числе экспорт переработанной продукции. Или, например, зернобобовые. За 10 лет мы увеличили долю в мировом производстве гороха, нута и чечевицы с 6% до 10%, став крупнейшим производителем среди стран-экспортеров. Если несколько лет назад об этом никто не думал, то сейчас Россия конкурирует с ведущими экспортерами гороха", - сказал он.

Еще одним быстрорастущим сегментом он назвал халяльную продукцию. "Мы видим хороший спрос в мусульманских странах. В 2025 году экспорт халяльной продукции вырос на 3,2% и достиг $388 млн, - сообщил Ильюшин. - Что касается географии, то, конечно, мы смотрим на Ближний Восток, ЮВА, Африку".

Отвечая на вопрос о поставках продукции АПК в Иран, руководитель "Агроэкспорта" заявил: "Конечно, есть определенные сложности, но наши компании продолжают производить отгрузки продукции. Большинство российских экспортеров как работали, так и готовы продолжать поставлять продукцию в Иран <...> Глобального снижения российского экспорта в этом направлении мы не видим. Что касается всего Персидского залива - отгрузки туда не прекращаются. Да, фрахт и страховки могут дорожать, но поставки идут".