Россия за пять лет увеличила экспорт халяльной продукции в 1,9 раза

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россия за пять лет (с 2021 по 2025 годы) увеличила экспорт халяльной продукции в 1,9 раза и довела его до $388 млн в год, сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на сессии "Экспорт российской продукции халяль: импульс для освоения новых рынков" в рамках деловой программы форума "Россия - Исламский мир" в Казани.

"Основными статьями российского халяльного экспорта сегодня являются мясо и мясные субпродукты. В том числе мяса птицы в 2025 году экспортировано на $252 млн, всего объем экспорта мясной халяльной продукции превысил $360 млн", - сказал он.

Ведущими импортерами российской халяльной продукции он назвал Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран. На них пришлось более 90% от общего объема российского халяльного экспорта в 2025 году. На Саудовскую Аравию пришлось 76% поставок продовольствия по стандартам "халяль" - на $295 млн в 2025 году.

Ильюшин отметил, что такая ситуация делает Россию зависимой от одного рынка и требует диверсификации экспорта за счет активного развития новых направлений.

По его словам, такая диверсификация уже происходит. Начались поставки молочной продукции в Северную Африку, мясной - в Юго-Восточную Азию. В частности, в 2026 году в Малайзию отгружено 30 тонн индейки почти на $119 тыс. За последние пять лет поставки в Иорданию выросли почти в 6 раз, до $8,1 млн, в Кувейт - в 1,5 раза, до $5,9 млн, в Турцию - в 3,6 раза, до $3,99 млн, в Египет - в 1,7 раза, до $2,8 млн.

"Усиливается продуктовая диверсификация халяльного экспорта. В прошлом году по сравнению с 2024 годом экспорт кисломолочной халяльной продукции вырос в 5 раз, сыра - в 3,5 раза, молока - в 2,8 раза, масла - в 1,9 раза, соусов - в 2 раза, колбас - на 31%", - сказал руководитель "Агроэкспорта".

Ильюшин назвал рынок халяльной продукции одним из самых быстрорастущих сегментов мирового продовольственного рынка. Потребительские расходы в мусульманских странах составляют $2,4 трлн в год и ожидается, что в 2028 году они превысят $3 трлн. В том числе расходы на продовольствие составляют $1,4 трлн. К 2028 году они увеличатся еще на $500 млрд. Крупнейшими рынками продуктов питания среди мусульманских стран являются Индонезия ($160 млрд в год), Бангладеш ($139 млрд), Египет ($117 млрд) и Турция ($102 млрд).

Ожидается, что к 2028 году исламские страны доведут импорт продукции АПК почти до $300 млрд. Крупнейшими импортерами являются Саудовская Аравия ($27,4 млрд), Индонезия ($25,5 млрд), Турция ($22,5 млрд), ОАЭ ($20,7 млрд), Малайзия ($20,8 млрд).

На этом же форуме замглавы Минсельхоза России Максим Маркович обозначил задачу - расширять географию экспорта халяльной продукции и диверсифицировать ассортимент.

"В настоящее время география поставок охватывает порядка 20 стран мира, при этом ключевыми рынками остаются Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран. По экспертным оценкам, совокупный спрос на халяльную продукцию в мире составляет более $1,4 трлн в год. Ожидается, что к 2028 году он достигнет $2 трлн. Поэтому, безусловно, у нас большой потенциал по развитию сотрудничества", - сказал замминистра.

Большие надежды в деле расширения сотрудничества возлагаются на представителей Минсельхоза за рубежом. Сейчас сельхозатташе работают в 40 странах мира, из них 18 - в мусульманских.

Замминистра сообщил, что в 2025 году Россия экспортировала халяльной продукции почти на $400 млн. Основными статьями экспорта были мясная, молочная продукция, кондитерские изделия.