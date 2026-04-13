Банки РФ в случае введения "налога на сверхприбыль" могут заплатить 270 млрд руб.

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки в случае введения "налога на сверхприбыль", так называемого windfall tax, за 2025 год могут заплатить в бюджет 270 млрд рублей, подсчитали аналитики "Т-Инвестиций".

"В случае распространения налога на банковский сектор публичные эмитенты, такие как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, БСПБ (банк "Санкт-Петербург" - ИФ), ДОМ.РФ, МТС-банк, потенциально заплатят около 270 млрд рублей разового налога, что составляет порядка 10% прогнозируемой чистой прибыли за 2026 год и около 3% текущей капитализации", - отмечает аналитик "Т-Инвестиций" по финансовому сектору Егор Дахтлер.

Наибольшую нагрузку в абсолютном выражении могут понести Сбербанк (174 млрд рублей) и ВТБ (более 60 млрд рублей), что равно 9% и 10% от ожидаемой чистой прибыли этих банков в 2026 году соответственно. Для ВТБ это может стать дополнительным фактором риска для дивидендных выплат, отмечают "Т-Инвестиции".

В РоссииВласти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 годаВласти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 годаЧитать подробнее

Наибольшие относительные значения (в процентах от ожидаемой чистой прибыли за 2026 год) ожидаются у МТС-банка и БСПБ - на уровне 16-17%. В целом наибольшее влияние на оценку могут испытать банки, которые существенно нарастили прибыль после 2022 года, включая БСПБ, "ДОМ.РФ" и МТС-банк.

Аналитики ИБ "Синара" в свою очередь подсчитали, что "Т-Технологии" могут заплатить 32,2 млрд рублей windfall tax.

В Минфине не прокомментировали вопрос "Интерфакса", обсуждается ли аналогичный механизм ускорения платежа сейчас и какой в этом случае будет эффективная ставка налога, если его решат вводить.

Власти для пополнения доходов бюджета вводили с 1 января 2024 года разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб., так называемый windfall tax. Взимание налога было выстроено таким образом, что основная его часть поступила в бюджет в 2023 году (в таком случае компании могли платить его по ставке 5%). Общие поступления налога на сверхприбыль составили 318,8 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей было зачислено за 2024 год. Средства от налога были направлены на поддержку семей с детьми. Позже глава РСПП Александр Шохин называл windfall tax в числе "подарков", которые бизнес не хотел бы больше получать от правительства.

В предыдущий раз windfall tax для группы Сбербанка составил до 3 млрд рублей (при изначально планировавшихся выплатах в 10 млрд рублей), банка "Санкт-Петербург" - 1,9 млрд рублей, для TCS Group (сейчас - "Т-Технологии") - 924 млн рублей. Российские "дочки" австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) тогда заплатили налог на сверхприбыль в размере 47 млн евро. Все перечисленные организации воспользовались правом заплатить налог до декабря 2023 года по льготной ставке 5%. ВТБ разовый сбор в бюджет не платил из-за убытка за тот период.

Рост цен на нефть замедлился к вечеру, но Brent остается выше $100 за баррель

 Рост цен на нефть замедлился к вечеру, но Brent остается выше $100 за баррель

Минфин предложил временно смягчить условия освобождения от НДС для малого общепита

 Минфин предложил временно смягчить условия освобождения от НДС для малого общепита

Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

 Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

Оборот маркетплейса "М.Видео" в I кв. вырос в три раза - до 7,45 млрд руб.

 Оборот маркетплейса "М.Видео" в I кв. вырос в три раза - до 7,45 млрд руб.

Цена алюминия на LME подскочила до максимума за 4 года на опасениях проблем с поставками

Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

 Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

Brent подорожала до $102,12 за баррель

Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие - упал на 10,6%

 Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие - упал на 10,6%

Саудовская Аравия восстановила режим работы нефтепровода "Восток-Запад" и месторождения Манифа

Ормузский пролив в пятницу миновали четыре судна, в том числе танкер
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1633 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8993 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов