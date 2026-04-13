Банки РФ в случае введения "налога на сверхприбыль" могут заплатить 270 млрд руб.

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки в случае введения "налога на сверхприбыль", так называемого windfall tax, за 2025 год могут заплатить в бюджет 270 млрд рублей, подсчитали аналитики "Т-Инвестиций".

"В случае распространения налога на банковский сектор публичные эмитенты, такие как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, БСПБ (банк "Санкт-Петербург" - ИФ), ДОМ.РФ, МТС-банк, потенциально заплатят около 270 млрд рублей разового налога, что составляет порядка 10% прогнозируемой чистой прибыли за 2026 год и около 3% текущей капитализации", - отмечает аналитик "Т-Инвестиций" по финансовому сектору Егор Дахтлер.

Наибольшую нагрузку в абсолютном выражении могут понести Сбербанк (174 млрд рублей) и ВТБ (более 60 млрд рублей), что равно 9% и 10% от ожидаемой чистой прибыли этих банков в 2026 году соответственно. Для ВТБ это может стать дополнительным фактором риска для дивидендных выплат, отмечают "Т-Инвестиции".

Наибольшие относительные значения (в процентах от ожидаемой чистой прибыли за 2026 год) ожидаются у МТС-банка и БСПБ - на уровне 16-17%. В целом наибольшее влияние на оценку могут испытать банки, которые существенно нарастили прибыль после 2022 года, включая БСПБ, "ДОМ.РФ" и МТС-банк.

Аналитики ИБ "Синара" в свою очередь подсчитали, что "Т-Технологии" могут заплатить 32,2 млрд рублей windfall tax.

В Минфине не прокомментировали вопрос "Интерфакса", обсуждается ли аналогичный механизм ускорения платежа сейчас и какой в этом случае будет эффективная ставка налога, если его решат вводить.

Власти для пополнения доходов бюджета вводили с 1 января 2024 года разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд руб., так называемый windfall tax. Взимание налога было выстроено таким образом, что основная его часть поступила в бюджет в 2023 году (в таком случае компании могли платить его по ставке 5%). Общие поступления налога на сверхприбыль составили 318,8 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей было зачислено за 2024 год. Средства от налога были направлены на поддержку семей с детьми. Позже глава РСПП Александр Шохин называл windfall tax в числе "подарков", которые бизнес не хотел бы больше получать от правительства.

В предыдущий раз windfall tax для группы Сбербанка составил до 3 млрд рублей (при изначально планировавшихся выплатах в 10 млрд рублей), банка "Санкт-Петербург" - 1,9 млрд рублей, для TCS Group (сейчас - "Т-Технологии") - 924 млн рублей. Российские "дочки" австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) тогда заплатили налог на сверхприбыль в размере 47 млн евро. Все перечисленные организации воспользовались правом заплатить налог до декабря 2023 года по льготной ставке 5%. ВТБ разовый сбор в бюджет не платил из-за убытка за тот период.