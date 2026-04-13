Сельхозпроизводители ЕАЭС в январе-феврале снизили цены на продукцию на 2,4%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Цены сельхозпроизводителей ЕАЭС на продукцию в январе-феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились в среднем на 2,4%, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

В частности, в Армении цены выросли на 3,3%, Белоруссии - на 1,1%, Киргизии - на 10,7%, Казахстане - на 10,9%. В РФ цены снизились на 5,5%.

Цены производителей продукции растениеводства за два месяца снизились на 3,2%. В Армении рост составил 4,1%, Белоруссии - 3,2%, Казахстане - 9,7%, Киргизии - 10,8%. В России эта продукция подешевела на 6,8%.

Цены производителей продукции животноводства снизились на 1,8%. В том числе в Армении - на 3%, Белоруссии - на 0,6%, Казахстане - на 11,9%, Киргизии - на 10,5%. В России снижение составило 4,7%.

Как сообщалось, в 2025 году сельхозпроизводители ЕАЭС повысили цены на свою продукцию на 8,5%. В Армении цены выросли на 4,7%, Белоруссии - на 8,4%, Киргизии - на 15,5%, РФ - на 9,8%. В Казахстане цены снизились на 0,1%.

Цены производителей продукции растениеводства за год повысились на 10,3%. В Армении рост составил 7,3%, Белоруссии - 6,9%, Казахстане - 1,1%, Киргизии - 17,2%, России - 12,1%. Цены производителей продукции животноводства повысились на 7,5%. В том числе в Армении - на 2,3%, Белоруссии - на 8,8%, Казахстане - на 1,3%, Киргизии - на 14%, России - на 8%.

ЕАЭС ЕЭК
