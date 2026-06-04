Новак отметил, что цены на большинстве АЗС растут не выше инфляции

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, рост цен на большинстве АЗС находится в пределах инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

"В настоящее время ситуация стабильна. И цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинства заправок на уровне не выше инфляции. Поэтому правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой и министерством энергетики будут внимательно за этим следить", - сказал он.