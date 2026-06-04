Поиск

Новак отметил, что цены на большинстве АЗС растут не выше инфляции

Новак отметил, что цены на большинстве АЗС растут не выше инфляции
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, рост цен на большинстве АЗС находится в пределах инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

"В настоящее время ситуация стабильна. И цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинства заправок на уровне не выше инфляции. Поэтому правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой и министерством энергетики будут внимательно за этим следить", - сказал он.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак отметил, что цены на большинстве АЗС растут не выше инфляции

 Новак отметил, что цены на большинстве АЗС растут не выше инфляции

Новак не исключил введения запрета на экспорт дизтоплива из РФ в будущем

Силуанов считает, что текущая внешняя конъюнктура позволяет перейти к пополнению ФНБ

 Силуанов считает, что текущая внешняя конъюнктура позволяет перейти к пополнению ФНБ

АСИ, "Интерфакс" и "Общественный капитал" договорились о сотрудничестве в раскрытии нефинансовой информации

Цена Brent опустилась ниже $97 за баррель

 Цена Brent опустилась ниже $97 за баррель

Европейские рынки акций завершили торги в среду снижением

 Европейские рынки акций завершили торги в среду снижением

"Интерфакс" и Минцифры Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий

 "Интерфакс" и Минцифры Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий

Сальдированный убыток российских угольщиков в I квартале составил 88 млрд рублей

ФНБ в мае сократился на 257,92 млрд рублей, до 12,96 трлн рублей

 ФНБ в мае сократился на 257,92 млрд рублей, до 12,96 трлн рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9729 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2469 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов