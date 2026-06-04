Цена Brent опустилась ниже $97 за баррель

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в четверг после роста накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 по московскому времени торгуются по $96,98 за баррель, на $0,83 (0,85%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В среду контракт подорожал на $1,81 (1,89%), до $97,81 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,73 (0,76%), до $95,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,26 (2,41%), до $96,02 за баррель.

Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров при посредничестве Вашингтона и намерены "возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности на неделе, начинающейся 22 июня, с целью достижения всеобъемлющего соглашения".

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что пока доволен ходом переговоров с Ираном по урегулированию конфликта. При этом, говоря о шансах на заключение соглашения, глава Белого дома не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. "Может быть, ничего не будет. А может, все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели", - сказал он.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что контакты Ирана с США не прерваны. "Наши контакты с американцами не прерваны, но прогресса в переговорах также не достигнуто", - заявил он.

Между тем Палата представителей Конгресса США в среду поддержала резолюцию, призванную заставить американского президента прекратить удары по Ирану. Это была четвертая попытка законодателей ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана. Теперь резолюция должна поступить на рассмотрение в Сенат.

Нефтяной рынок, вероятно, будет и впредь чутко реагировать на геополитические новости и сообщения относительно прогресса в переговорах между США и Ираном, полагает аналитик Kudotrade Константинос Хрисикос.

"Любой реальный прорыв и нормализация условий экспорта из стран Ближнего Востока могут подтолкнуть цены на нефть к снижению, однако продолжающиеся перебои в поставках будут оказывать им поддержку", - написал эксперт.

Международное энергетическое агентство ранее на этой неделе вновь выступило с предупреждением, что мировые запасы нефти могут достичь критически низкого уровня в летний период пикового спроса, если сокращение резервов будет продолжаться нынешними темпами.

"Запасы нефти обеспечили нефтяному рынку своего рода подушку безопасности", - отметили аналитики ING. "Однако, даже если мы увидим скорое возобновление судоходства через Ормузский пролив, восстановление поставок будет медленным и постепенным. Это говорит о том, что резервы, вероятно, продолжат уменьшаться и в третьем квартале, создавая повышательные риски для цен", - говорится в аналитической записке банка.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4 млн баррелей, по данным Trading Economics.