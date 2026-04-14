Росфинмониторинг и ЦБ не поддержали введение платы для банков за доступ к базе паспортов МВД

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг считает необоснованным введение для банков платы за доступ к базе паспортов МВД, которая нужна кредитным организациям для соблюдения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сказал статс-секретарь - замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

МВД в марте опубликовало проект постановления, согласно которому предоставление информации из полицейской базы данных для банков и операторов связи будет предоставляться на платной основе. Плата будет взиматься в том числе за сведения о действительности паспорта гражданина РФ, а также о регистрации по месту жительства и месту пребывания.

"Что касается проекта, который разместило МВД, мы абсолютно так же считаем, что поскольку финансовые организации, в данном случае банки, выполняют публичные функции, и если для этой функции необходим доступ к системе недействительных паспортов, то этот доступ должен быть обеспечен на безвозмездной основе", - сказал Негляд в ходе конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

"В этой связи мы уже обратились в МВД и направили туда всю аргументацию с просьбой предусмотреть соответствующее изъятие для кредитных организаций, которые выполняют функции ПОД/ФТ. (...) Надеюсь, Банк России тоже здесь поддержит, и нам удастся скорректировать, в целом мы полностью поддерживаем, конечно, позицию, и так же считаем это абсолютно необоснованным", - добавил он.

Согласно проекту МВД, стоимость предоставления одной единицы тарификации планируется установить на уровне 50 рублей. Под единицей тарификации подразумевается каждый завершенный сеанс обмена информацией. По оценкам министерства, прогнозируемые поступления в доход федерального бюджета за календарный год в связи с нововведением предположительно составят 119,6 млрд рублей.

"Мы здесь считаем, что это неизбежно приведет к росту стоимости услуг для клиентов. Больше эти затраты переложить просто некуда. И это однозначно с экономической точки зрения неправильно", - сказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Когда государство устанавливает те или иные требования к кредитным организациям, которые они обязаны соблюдать в силу требований законодательства, делать их платными, как нам представляется, даже не то, что чрезмерно, а скорее не соответствуют базовой конструкции. Поэтому у нас здесь общее понимание, что этот вопрос должен решаться другими способами", - добавил он.

ЦБ написал негативный отзыв на проект постановления в МВД и Минцифры и рассчитывает на поддержку Росфинмониторинга в этом вопросе, сказал заместитель начальника управления методического обеспечения финансового мониторинга, валютного контроля и государственного оборонного заказа службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Сергей Ключевский.

"Введение платности за получение информации из государственных информационных систем может быть в том числе воспринято негативно международными экспертами ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF - ИФ), поскольку снижает эффективность нашей системы, и это может восприняться как барьер к получению достоверной информации", - добавил Ключевский.