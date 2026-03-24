МВД планирует платно предоставлять банкам информацию о гражданах из базы данных

Доходы в федеральный бюджет от услуг могут превышать 110 млрд руб. в год

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В МВД России предложили установить оплату за предоставление кредитным организациям и банкам имеющейся в базе полиции информации о гражданах. Это следует из проекта министерства на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления утверждаются правила предоставления организациям, включая банки и иные кредитные организации, информации, содержащейся в банках данных полиции, за плату", - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

По данным МВД, среднегодовой объем запросов, направленных в 2024 - 2025 годах посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, превысил 2,39 млрд рублей.

"С учетом введения платы, устанавливаемой проектируемыми нормами, за предоставление информации, содержащейся в банках данных полиции, прогнозируемые поступления в доход федерального бюджета за календарный год предположительно составят 119,6 млрд рублей. (...) средства, планируется направить на финансовое обеспечение деятельности органов внутренних дел", - подчеркнули в ведомстве.

В полиции уточнили, что в настоящее время к системе межведомственного электронного взаимодействия подключено более 500 организаций (финансово-кредитные, удостоверяющие центры, микрофинансовые, операторы связи, брокеры, страховые, негосударственные пенсионные фонды, управляющие, бюро кредитных историй, депозитарии, банковские платежные агенты и др.). Все они могут получать сведения о гражданах на основании федеральных законов "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О связи" и "Об электронной подписи".

Настоящее постановление, как ожидается, вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать 6 лет.

