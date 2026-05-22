Банкиры и ЦБ раскритиковали идею МВД ввести плату за доступ к базе паспортов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки и Банк России выступили против идеи МВД ввести платный доступ к базе паспортов, которая нужна кредитным организациям для соблюдения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

"Когда мы посчитали, сколько нам это обойдется, 50 рублей за паспорт, мы посчитали, что в год может составить до 19 млрд рублей. Это такая серьезная сумма для банка, которая требует и пересмотра годового бюджета, и корректировки объемов бизнеса и т.д. Поэтому, на наш взгляд, нужно, конечно, провести внимательное рассмотрение этого вопроса. Вообще-то все те требования, которые относятся к выполнению законодательства, на наш взгляд, должна предоставляться информация бесплатно", - сказал глава ВТБ Андрей Костин в на пленарном заседании съезда Ассоциации банков России, в котором также участвовала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Позицию Костина поддержал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. "Это ключевой вопрос (введение платы за услуги, необходимые для исполнения требований законов - ИФ), и он может демотивировать не только банки, а все предприятия от цифрового развития. И мне кажется, надо продолжать удерживать надежную позицию по цифровизации нашей страны, а не делать шаги назад из-за того, что какому-то ведомству надо бюджет закрыть", - сказал он.

Еще один крупный участник рынка, Т-Банк, свою позицию изложил ранее в комментариях к проекту МВД. Банк указывал, что введение платы за проверку паспортов может привести к снижению эффективности государственной системы ПОД/ФТ, а также к перераспределению затрат на граждан и бизнес через удорожание финансовых услуг.

Расчет тарифов

Глава ВТБ считает, что необходимо провести анализ тарификации и на основе себестоимости определить справедливую цену за предоставление информации, эта работа должна проводиться вместе с МВД и Центральным банком.

"Прозрачность нужна, чтобы мы понимали, что происходит. Ценообразование, о котором Андрей Леонидович (Костин - ИФ) сказал, не с потолка брать цифру 5 рублей, ну 100 рублей возьми... 19 млрд рублей - это только с ВТБ. Это со всего банковского сообщества 100 млрд рублей получается? Мы понимаем, что сервера, ресурсы и айтишники денег стоят. Ну провели бы диалог, сказали тарификацию, какую-то норму заложили нормальную...", - сказал Верхошинский.

Тарифы МВД в 5 раз превышают стоимость аналогичных запросов через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, в т.ч. авторизует пользователей Госуслуг), отмечал Озон банк в своем письме главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, с которым ознакомился "Интерфакс".

"Принятие инициативы в текущем виде негативно скажется на экономике, станет важным блокирующим фактором дальнейшего развития цифровизации страны. Банк подтверждает готовность к конструктивному диалогу и участию в доработке проекта", - говорилось в письме.

Взгляд ЦБ

Позицию банкиров поддержала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она также отметила, что необходим баланс между нуждами банков, граждан, а также бюджета и госорганов, которым требуются средства для развития своих систем, чтобы они становились более удобными. Баланс в будущем может заключаться в том, чтобы требования о платности или бесплатности предоставления сервисов прописывались в законодательстве.

"Поддерживаю полностью бесплатность, если данные из госинформационных систем необходимы для исполнения обязательных требований закона. Если к вам приносят законопроекты, по которым требуется, чтобы банки что-то запрашивали у государственных информационных систем, надо сразу либо прописывать бесплатность, и чтобы знали эти органы, а если предусматривается какая-то платность, то должно быть экономическое обоснование и должно быть обсуждение, готовы ли, в состоянии ли банки потянуть эту ношу, это на будущее", - сказала глава ЦБ.

"То, что уже принято как необходимость соблюдения законов, конечно, на мой взгляд, должно оставаться бесплатным. На будущее надо тогда это рассматривать при принятии законов, но может быть, тогда и банки не смогут оказывать эти услуги, если они будут столько стоить", - добавила Набиуллина.

МВД в марте опубликовало проект постановления, согласно которому с 1 сентября информация из полицейской базы данных для банков и операторов связи будет предоставляться за плату в размере 50 рублей за каждый завершенный сеанс обмена информацией. По оценкам министерства, это принесет около 119 млрд рублей дохода в бюджет за год. Эти средства планируется направить на финансовое обеспечение деятельности органов внутренних дел.

Росфинмониторинг в апреле заявил, что считает введение платы со стороны МВД необоснованным. Служба направила в министерство письмо с просьбой не распространять это требование на кредитные организации. ЦБ тогда же заявил, что нововведение может быть негативно воспринято экспертами ФАТФ (FATF, Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), поскольку снижает эффективность системы ПОД/ФТ и может восприняться как барьер к получению достоверной информации.