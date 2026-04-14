Инвестпрограмма "Россетей" в 2026 году планируется на уровне около 900 млрд руб.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Объем финансирования инвестпрограммы ПАО "Россети" в этом году ожидается в районе 900 млрд руб., сообщил глава компании Андрей Рюмин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается текущего года, у нас инвестиционная программа ориентировочно планируется в районе 900 млрд рублей", - сказал он, отметив, что речь идет как о новом строительстве, так и о реконструкции.

По словам топ-менеджера, по итогам 2025 год инвестпрограмма составила 725 млрд руб.

"Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.