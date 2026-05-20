Инвестпрограмма "Россетей" в 2026 году превысит 900 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ПАО "Россети" в 2026 году превысит 900 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Рюмин в кулуарах форума по повышению производительности труда.

"Мы сейчас вышли с корректировкой. К предыдущему году это существенный рост - порядка 25%. Инвестиционная программа включает много объектов нового строительства, реконструкции, модернизации, а также цифровые проекты", - сказал он.

"Директивы пока не было", - ответил он на вопрос о рекомендации дивидендов за 2025 года.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 году была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля государства в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.

