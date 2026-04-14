Строительство второго и третьего блоков АЭС "Бушер" остается в приоритете "Росатома"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона будет готова максимально к возобновлению строительства на АЭС "Бушер", среди приоритетов по-прежнему второй и третий блок станции, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"На самой станции осталось 20 человек - это руководитель нашего филиала, его замы, работники блока безопасности и технические инженеры, задача которых состоит, можно сказать, из двух частей. Первая - это обеспечить сохранность нашего жилого городка и работоспособность механизмов всех объектов стройки. Надо сказать, что иранские наши партнеры тоже увели инженеров с площадки, рабочих инженеров, осталась лишь охрана", - сказал он.

При взаимодействии с иранским заказчиком теперь необходимо обеспечить сохранность и боеготовность этого строительного объекта, добавил Лихачев.

"Одновременно с этим мы должны максимально быть готовыми к возврату к строительству, и об этом нас очень просят иранские партнеры, как говорится "не ставить крест" на стройке, быть готовыми и людей вернуть, а самое главное - работы расширить, продолжить для того, чтобы двигаться более интенсивно к реализации данного проекта", - сказал глава "Росатома".

И продолжил: "Мы ставим такую задачу, и не убираем из наших приоритетов второй и третий блок станции "Бушер".

108 сотрудников "Росатома" покинули АЭС 13 апреля, в ночь на 15 апреля они должны перейти границу Армении, сказал также Лихачев.

"Последняя волна нашей демобилизации в количестве 108 человек сегодня в 5:30 из Исфахана тронулась в сторону ирано-армянской границы, очень надеюсь, что к ночи они ее пересекут и через Ереван прилетят в Москву, чтобы отдохнуть от этого напряжении и ждать результатов переговоров, результатов, связанных с завершением военного конфликта, - сказал он. - Потому что наше дело, конечно, мирное, наше дело строить атомные энергоблоки".

АЭС "Бушер" в Иране подвергалась обстрелу 7 марта, 24 марта, 27 марта и 4 апреля. В последний раз удар, по словам Лихачева, был нанесен уже "фактически в контур физической защиты станции", погиб иранский сотрудник службы безопасности станции. В начале конфликта на Ближнем Востоке Лихачев сообщил, что на станции АЭС "Бушер" находятся 639 сотрудников "Росатома".