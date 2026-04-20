На АЭС "Бушер" в Иране остались 24 сотрудника "Росатома"

Глава госкорпорации сказал, что со станции также эвакуировали собак и кошек

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуация более 600 сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" завершена, в Иране остались лишь 24 человека, сообщил журналистам в Ташкенте глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы обоснованно закончили эвакуацию. Более 600 человек вывезли с начала военных действий, вывезли их в Россию. Остались на площадке только добровольцы: это 20 человек на площадке "Бушер" и четыре человека непосредственно в Тегеране. Их задача - поддерживать инфраструктуру, быть на связи с местным заказчиком, который все строительные активности прекратил", - сказал он.

По словам Лихачева, с АЭС "Бушер" также были эвакуированы домашние животные сотрудников. "Часть домашних животных ребята вывезли с собой, вплоть до кошек и собак. Нельзя животных бросать, и несмотря на трудные времена, мы будем все свои обязательства перед ними выполнять", - добавил глава "Росатома".

АЭС "Бушер" в Иране подвергалась обстрелу четыре раза - 7 марта, 24 марта, 27 марта и 4 апреля. В последний раз удар, по словам главы Лихачева, был нанесен уже "фактически в контур физической защиты станции"; погиб иранский сотрудник службы безопасности станции.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (мощность энергоблоков II и III - 2,1 тысячи МВт суммарно).

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Алексей Лихачев Иран Росатом Бушер
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп допустил подписание соглашения с Ираном уже 20 апреля вечером

 Трамп допустил подписание соглашения с Ираном уже 20 апреля вечером

Делегация США во главе с Вэнсом направляется в Исламабад на переговоры с Ираном

В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ по делу об отмывании денег

Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

 Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

 Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Уолл-стрит в пятницу обновила рекорды в надежде на завершение ближневосточного конфликта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1789 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9059 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов