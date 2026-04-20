На АЭС "Бушер" в Иране остались 24 сотрудника "Росатома"

Глава госкорпорации сказал, что со станции также эвакуировали собак и кошек

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуация более 600 сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" завершена, в Иране остались лишь 24 человека, сообщил журналистам в Ташкенте глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы обоснованно закончили эвакуацию. Более 600 человек вывезли с начала военных действий, вывезли их в Россию. Остались на площадке только добровольцы: это 20 человек на площадке "Бушер" и четыре человека непосредственно в Тегеране. Их задача - поддерживать инфраструктуру, быть на связи с местным заказчиком, который все строительные активности прекратил", - сказал он.

По словам Лихачева, с АЭС "Бушер" также были эвакуированы домашние животные сотрудников. "Часть домашних животных ребята вывезли с собой, вплоть до кошек и собак. Нельзя животных бросать, и несмотря на трудные времена, мы будем все свои обязательства перед ними выполнять", - добавил глава "Росатома".

АЭС "Бушер" в Иране подвергалась обстрелу четыре раза - 7 марта, 24 марта, 27 марта и 4 апреля. В последний раз удар, по словам главы Лихачева, был нанесен уже "фактически в контур физической защиты станции"; погиб иранский сотрудник службы безопасности станции.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (мощность энергоблоков II и III - 2,1 тысячи МВт суммарно).