Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

Фото: Zamek/VIEWpress

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) ООО "Майкрософт Рус" - российскую "дочку" корпорации Microsoft. Как сказано на сайте суда, в отношении компании открыта процедура конкурсного производства.

Общество подало заявление о собственном банкротстве в июле 2025 года. Суд в сентябре 2025 года ввел наблюдение в рамках дела о банкротстве ООО "Майкрософт Рус".

В 2022 году Microsoft объявила о приостановке ведения бизнеса в России. Позднее были закрыты филиалы компании в Москве, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Самаре, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Ростове-на-Дону, сообщила Microsoft в отчете, датированном 7 марта 2025 года. На тот момент ликвидация ООО "Майкрософт Рус" не рассматривалась, говорится в документе.

В 2024 году выручка ООО "Майкрософт Рус" составила, согласно бухотчету, 161,6 млн рублей, чистая прибыль - 174,1 млн рублей. Выручка за последний полноценный год работы в России - 2021 - составляла 6,9 млрд рублей.

Ранее Microsoft работала в России по классической транзакционной модели - продавала лицензии через российских партнеров. Причем соглашения они подписывали, как правило, с Microsoft Ireland. В 2018-2019 годах американская компания изменила стратегию работы в России - дополнила транзакционное соглашение новыми направлениями, в частности, подпиской на свои облачные продукты и сервисы, в том числе на платформу Azure. В этих случаях "Майкрософт Рус" также не являлось поставщиком.

Также Microsoft стала развивать направление совместных продаж (co-sell), в рамках которого российские разработчики могли создавать свои продукты на базе решений и сервисов Microsoft. Последняя включала такие продукты в каталог партнерских решений и продавала на глобальном рынке на условиях разделения прибыли.

