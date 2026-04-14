Что произошло за день: вторник, 14 апреля

Заявление Кремля о стабильности интернета, пожар на пороховом заводе в Казани, приговор Артуру Смольянинову, ситуация с массовым отравлением в Муроме

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стабильная работа интернета в России будет полностью восстановлена, когда необходимость принятия мер ради безопасности исчезнет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Пожар произошел на пороховом заводе в Казани, он повлек частичное обрушение конструкций, есть пострадавшие.

- Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о возобновлении обстрелов Запорожской АЭС после пасхального перемирия.

- Реализация программы поставок второй партии гражданских самолетов в РФ до 2035 года требует более 3 трлн руб., сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

- Актер Артур Смольянинов (признан иноагентом в РФ) заочно приговорен к 8 годам колонии общего режима по делу о фейках об армии.

- Главред телеграм-канала "Сапа" Алина Джикаева и дагестанский полицейский задержаны по делу о взятке.

- В Муроме отстранен от должности директор МУП "Водопровод и канализация" Юрий Дударев. Это произошло на фоне массового заражения острой кишечной инфекцией. По последним данным, пострадали 679 человек.

- Суд зарегистрировал административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении Сергея Алексашенко (признан в России иноагентом) - экс-замминистра финансов и бывшего первого зампреда Банка России.

- Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Майкрософт Рус" - российскую "дочку" корпорации Microsoft.

