Суд ввел наблюдение в рамках банкротства российского юрлица Microsoft

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в рамках дела о банкротстве ООО "Майкрософт Рус", соответствующая информация указана в картотеке арбитражных дел по итогам заседания во вторник.

Российская дочка корпорации Microsoft подала заявление о собственном банкротстве в июле. Иными лицами по делу в карточке дела перечислены АО "Газпромбанк" и ПАО "МГТС".

В 2022 году Microsoft объявила о приостановке ведения бизнеса в России. В декабре прошлого - январе нынешнего года были закрыты филиалы компании в Москве, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Самаре, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Ростове-на-Дону, сообщила Microsoft в отчете, датированном 7 марта 2025 года. На тот момент ликвидация ООО "Майкрософт Рус" не рассматривалась, говорится в документе.

В 2024 году выручка ООО "Майкрософт Рус" составила, согласно бухотчету, 161,6 млн руб., чистая прибыль - 174,1 млн руб. Выручка за последний полноценный год работы в РФ - 2021 - составляла 6,9 млрд руб.

Ранее Microsoft работала в России по классической транзакционной модели - продавала лицензии через российских партнеров. Причем соглашения они подписывали, как правило, с Microsoft Ireland. В 2018-2019 годах американская компания изменила стратегию работы в РФ - дополнила транзакционное соглашение новыми направлениями, в частности, подпиской на свои облачные продукты и сервисы, в том числе, на платформу Azure. В этих случаях "Майкрософт Рус" также не являлось поставщиком.

Также Microsoft стала развивать направление совместных продаж (co-sell), в рамках которого российские разработчики могли создавать свои продукты на базе решений и сервисов компании. Последняя включала такие продукты в каталог партнерских решений и продавала на глобальном рынке на условиях разделения прибыли.