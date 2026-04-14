Акциз на импортную сталь предложено взимать с отдельных видов продукции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ подготовило и направило на согласование законопроект о взимании акциза с ввозимой на территорию страны стали, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мы сейчас подготовили соответствующий законопроект, который распространяет акциз на отдельные виды (импортируемой - ИФ) продукции, произведенной из жидкой стали", - сказал он.

Замминистра добавил, что законопроект вступит в силу после согласования: "В любом случае это произойдет либо с 1 января 2027 года, либо с какого-то месяца 2026 года (...). Сейчас мы пока его разослали по ведомствам, ждем их позиции".

Как сообщалось, вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь был инициирован Минпромторгом.

В конце марта владелец "Магнитогорского металлургического комбината" Виктор Рашников говорил, что ожидает введения акциза на ввозимую в РФ сталь в ближайшие три - четыре месяца.

"Мы сейчас обратились, чтобы защитить наш металлопрокат от китайского металлопроката. У нас акциз с наших компаний берется, а с китайских и Казахстана не берется", - говорил он журналистам.

Акциз на сталь российских производителей, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, он обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженного на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, находится на отметке меньше 30 тыс. руб. Весь прошлый год металлурги, которые столкнулись с падением спроса на сталь, обращались в профильные министерства с предложениями не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 году цену в 30 тыс. рублей с учетом накопленной инфляции, а позднее - с предложением продлить отсрочку по уплате акциза на сталь. В марте этого года Сазанов еще раз подтвердил позицию Минфина о том, что поддержка компаний черной металлургии не может быть связана со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли, и ведомство не поддерживает корректировку акциза на российскую сталь.