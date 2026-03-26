Бенефициар ММК Рашников рассчитывает на скорое введение акциза на импортную сталь

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Акциз на ввозимую в Россию сталь может быть введен в ближайшие три - четыре месяца, заявил журналистам в кулуарах съезда РСПП бенефициар "ММК" Виктор Рашников.

"Мы сейчас обратились, чтобы защитить наш металлопрокат от китайского металлопроката. У нас акциз с наших компаний берется, а с китайских и Казахстана не берется. Поэтому обратились, - ответил Рашников на вопрос о возможном обращении за поддержкой к государству на фоне кризиса в металлургической отрасли. - Я думаю, он (акциз на импортную сталь - ИФ) будет введен в ближайшее время. Я думаю, в течение трех, может быть четырех, месяцев".

Вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь был инициирован Минпромторгом. У компаний, находящихся в тяжелой ситуации, есть возможность получить отсрочку от уплаты налогов в рамках решений комиссии под руководством министра финансов Антона Силуанова.

Рашников также напомнил, что у тех компаний, которые "на грани", есть возможность обращаться в подкомиссию при Минфине.

"Определенная помощь тем компаниям, которые находятся на грани, есть. Мы, слава богу, пока проходим", - сказал он, добавив, что ММК "помощь государства не нужна".

На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Сазанов, комментируя возможную поддержку сталепроизводителей на фоне кризиса в металлургической отрасли, заявил, что поддержка должна носить точечный характер и не может быть связана со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли.

20 марта гендиректор ММК Павел Шиляев в обращении к работникам комбината объявил, что загрузка производственных мощностей опустилась до уровня около 60%, из-за чего группа вынуждена вывести из работы незагруженные агрегаты, а также уменьшить численность персонала и практически полностью остановить реализацию инвестпрограммы. При этом ММК не ожидает восстановления спроса на метпродукцию в 2026 году.

"Производство мы объективно сокращаем, нет просто загрузки. Поэтому ряд агрегатов выводим временно из работы. А персонал сокращать мы не будем, просто будем перераспределять на те агрегаты, где есть загрузка. Ничего такого сверхестественного не происходит, - сказал по этому поводу Рашников. - Мы понимаем, что это все временно, когда- то все вернется снова на свои места. Поэтому персонал будет сохранен".

Алексей Сазанов ММК Минпромторг Виктор Рашников Минфин Антон Силуанов Павел Шиляев
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });