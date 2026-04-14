Народные промыслы могут включить в программу развития промышленного туризма

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития совместно с Минпромторгом прорабатывает возможность вовлечения народных художественных промыслов в промышленный туризм, в частности, инициатива затронет турмаршрут "Золотое Кольцо", сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Сейчас с Минпромторгом активно прорабатываем вопрос вовлечения промышленности народных художественных промыслов с развитием не только самих производств, но и территории вокруг них, чтобы они стали полноценными туристическими аттракциями", - рассказал он на заседании "круглого стола" в Совете Федерации.

Как отметил Вахруков, самая большая концентрация народно-художественных промыслов - вокруг туристического маршрута "Золотое кольцо".

"Есть уже разработанный проект партнерского соглашения и с промышленностью, и с народно-художественными промыслами, который будет подразумевать использование единого бренда Золотого кольца, чтобы максимально продвигать продукцию, производимую на территориях этих регионов под единым узнаваемым брендом. Это также будет говорить о плотной связке туризма и промышленности", - пояснил замминистра.

Он добавил, что во многих регионах России есть свои продукты промышленного туризма, и их необходимо делать максимально комплексными, чтобы вовлекать подрастающее поколение и ориентировать их на работу в промышленном секторе.