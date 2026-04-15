Поиск

Лавров заявил, что РФ готова восполнить недостаток энергоресурсов странам-партнерам

Фото: МИД РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Москва может восполнить недостаток энергоресурсов у стран-партнеров, готовых работать с Россией на взаимовыгодной и равноправной основе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, которые возникли и у КНР, и у других стран, которые заинтересованы с нами работать на равноправной и взаимовыгодной основе. И Россия об этом не раз говорила, - президент касался этой темы, в том числе, в связи с планами европейских государств в лице Еврокомиссии вообще прервать любые связи с Россией в сфере энергетики, имею в виду поставки наших углеводородов", - сказал Лавров на пресс-конференции в Пекине.

Министр подчеркнул: "У нас с КНР, слава Богу, есть все возможности и уже задействованные, и резервные мощности, и планируемые возможности для того, чтобы не зависеть от подобного (ситуации на Ближнем Востоке) рода агрессивных авантюр, которые подрывают мировую экономику, мировую энергетику".

В ходе встречи Лавров также отметил, что отношения России и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах и имеют все большее значение для "мирового большинства".

МИД РФ Сергей Лавров нефть газ поставки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

