Что случилось этой ночью: среда, 15 апреля

Вэнс рассказал о желании Трампа заключить большую сделку с Ираном, Израиль и Ливан договорились о начале прямых переговоров, Лавров и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что не собирается возобновлять военную операцию против Ирана.

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американский лидер хочет заключить большую сделку с Ираном, при которой страна "будет процветать".

- Израиль и Ливан договорились начать прямые переговоры при посредничестве США после встречи их послов в Вашингтоне 14 апреля. Ливан призвал к прекращению огня и принятию мер по смягчению гуманитарного кризиса, Израиль заявил о "поддержке разоружения всех негосударственных террористических групп" и выразил готовность продолжить диалог.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в мире. Лавров заявил, что Москва может восполнить недостаток энергоресурсов у стран-партнеров. Он также сообщил, что РФ и КНР выступают за продолжение переговоров по Ирану и готовы содействовать этому процессу. Обогащение урана в мирных целях Лавров назвал "неотъемлемым правом Ирана".

- Иран начал разбор завалов на входах в подземные склады баллистических ракет, сообщил CNN со ссылкой на спутниковые снимки. Примерно половина иранских ракетных установок, по оценкам разведки, осталась целой после месяца боевых действий, многие из них могли быть погребены в подземных хранилищах.

- За первые 24 часа блокады ни одно судно, находившееся в иранском порту, не прошло через Ормузский пролив, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке.

- Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 выиграл у английского "Ливерпуля" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.