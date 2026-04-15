Что случилось этой ночью: среда, 15 апреля

Вэнс рассказал о желании Трампа заключить большую сделку с Ираном, Израиль и Ливан договорились о начале прямых переговоров, Лавров и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что не собирается возобновлять военную операцию против Ирана.

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американский лидер хочет заключить большую сделку с Ираном, при которой страна "будет процветать".

- Израиль и Ливан договорились начать прямые переговоры при посредничестве США после встречи их послов в Вашингтоне 14 апреля. Ливан призвал к прекращению огня и принятию мер по смягчению гуманитарного кризиса, Израиль заявил о "поддержке разоружения всех негосударственных террористических групп" и выразил готовность продолжить диалог.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в мире. Лавров заявил, что Москва может восполнить недостаток энергоресурсов у стран-партнеров. Он также сообщил, что РФ и КНР выступают за продолжение переговоров по Ирану и готовы содействовать этому процессу. Обогащение урана в мирных целях Лавров назвал "неотъемлемым правом Ирана".

- Иран начал разбор завалов на входах в подземные склады баллистических ракет, сообщил CNN со ссылкой на спутниковые снимки. Примерно половина иранских ракетных установок, по оценкам разведки, осталась целой после месяца боевых действий, многие из них могли быть погребены в подземных хранилищах.

- За первые 24 часа блокады ни одно судно, находившееся в иранском порту, не прошло через Ормузский пролив, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке.

- Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 выиграл у английского "Ливерпуля" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

 Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

Трамп считает, что иранский конфликт близок к завершению

Лавров заявил, что отношения РФ и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах

Си Цзиньпин и Лавров проводят встречу в Пекине

 Си Цзиньпин и Лавров проводят встречу в Пекине

Ливан на переговорах с Израилем призвал к прекращению огня

 Ливан на переговорах с Израилем призвал к прекращению огня

Вэнс заявил, что Трамп хочет заключить большую сделку с Ираном

Вэнс может вновь возглавить делегацию США на потенциальных переговорах с Ираном

 Вэнс может вновь возглавить делегацию США на потенциальных переговорах с Ираном

Трамп заявил, что не планирует возобновлять военные действия против Ирана

Ни одно судно из иранского порта не прошло через Ормуз за первые 24 часа блокады

 Ни одно судно из иранского порта не прошло через Ормуз за первые 24 часа блокады
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9003 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1667 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов