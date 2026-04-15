Лавров заявил, что отношения РФ и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Отношения России и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах и имеют все большее значение для "мирового большинства", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Отношения России и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах. Все больше и больше повышаются в своем значении для остального мира, для мирового большинства, которое хочет не проблем, не турбулентности, а спокойных условий для устойчивого развития", - сказал Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

По словам Лаврова, благодаря взаимодействию президента РФ Владимира Путина и лидера КНР отношения двух стран "демонстрируют высокую устойчивость к тем потрясениям, которые охватили современный мир и в экономическом, и в геополитическом плане, и, к сожалению, все больше больше эти противоречия приобретают военное измерение".

Кроме того, Лавров сообщил председателю КНР о состоявшихся накануне переговорах с главой МИД страны Ван И, в частности, об обсуждении подготовки визита президента Путина в Китай.

