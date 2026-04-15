Stellantis в I квартале увеличил поставки на 12% - до 1,4 млн автомобилей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Автомобильный концерн Stellantis NV в первом квартале увеличил поставки на 12%, при этом подъем был отмечен во всех регионах.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-марте было продано 1,361 млн автомобилей по сравнению с 1,217 млн за аналогичный период прошлого года.

Продажи в Северной Америке выросли на 17% (до 379 тыс. машин), в Европе - на 12% (до 637 тыс.), на Ближнем Востоке и в Африке - на 11% (до 111 тыс.), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 15% (до 15 тыс.), в Южной Америке - на 4% (до 219 тыс.).

Котировки акций Stellantis растут на 2,3% в начале торгов в Милане в среду. Капитализация компании за последние три месяца снизилась на 19% (до 26 млрд евро), тогда как фондовый индекс FTSE MIB прибавил 5,5%.

Stellantis выпускает автомобили 14 марок, включая Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, на заводах, которые расположены более чем в 30 странах.