Сбер внедрил возможность покупки цифровых финансовых активов в приложении банка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сбер внедрил возможность покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) в приложении "Сбербанк онлайн", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбера.

"Мы реализовали для инвесторов возможность открывать цифровой кошелек, пополнять его и совершать покупку ЦФА в мобильном приложении "Сбербанк онлайн". Более того, сегодня в приложении представлены выпуски как для квалифицированных инвесторов - ЦФА на криптовалюту, так и для неквалифицированных инвесторов", - сказал управляющий директор департамента инвестиционного бизнеса Сбербанка Роман Кожура, слова которого приводит пресс-служба.

Заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов сообщал о планах реализовать возможность покупки ЦФА в приложении в интервью "Интерфаксу" в декабре прошлого года.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра и подтверждают права инвестора на актив. Банк России включил платформу Сбера в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в марте 2022 года.