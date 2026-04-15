Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $96,1 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили подъем днем в среду, частично отыгрывая падение по итогам предыдущей сессии.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:00 по московскому времени поднимается на $1,31 (1,38%), до $96,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,41 (1,54%), до $92,69 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 4,6%, WTI - на 7,8% на сообщениях СМИ о том, что США и Иран обсуждают еще один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Президент США Дональд Трамп позже заявил, что переговоры между американской и иранской сторонами в Пакистане могут состояться в течение двух дней. "Вам следует остаться там (в Пакистане - ИФ), потому что кое-что хорошее может произойти в течение ближайших двух дней. Мы все больше склоняемся к тому, чтобы отправиться туда", - сказал глава Белого дома в интервью журналисту The New York Post.

"Оптимизм, который подогревали надежды на завершение иранского конфликта по итогам переговоров, постепенно сходит на нет, - говорит старший инвестиционный стратег Wealth Club Сюзанна Стритер. - Даже если на этой неделе случится прорыв и Ормузский пролив относительно быстро откроется, устранение перебоев поставок целого ряда ключевых сырьевых товаров, от нефти и газа до удобрений и гелия, потребует значительного времени".

Между тем The Washington Post написала со ссылкой на источники, что США направляют на Ближний Восток в составе двух корабельных групп свыше 10 тыс. военнослужащих. Соединенные Штаты рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено, сообщило издание.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 6,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, боле важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 по Москве.