Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ВВП РФ за январь-февраль 2026 года снизился на 1,8%, в минусе также промышленность и строительство, траектория макропоказателей идет ниже ожиданий аналитиков, правительства и ЦБ, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, нужны дополнительные меры, нацеленные на возобновление роста экономики.

"Считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время", - сказал президент.

"Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление как строительство", - отметил он.

"Да, среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы. Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году, в феврале - на один рабочий день меньше. Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране", - заявил Путин.

"Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России", - подчеркнул президент.

"Жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив, на улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость", - добавил он.

Путин также отметил, что показатель безработицы даже несмотря на общую экономическую динамику продолжает держаться на низком уровне. "Сейчас безработица составляет 2,1%. Это, в том числе, говорит о том, что наш рынок труда меняется, получают развитие гибкие, платформенные виды занятости", - сказал президент.

По его словам, эти и другие задачи отражены в плане структурных изменений в российской экономике, который правительство подготовило в прошлом году и приступило к выполнению. "Сегодня обсудим, как реализуется этот план, что в нем, может быть, нужно уточнить, добавить, дополнить или усилить, исходя из реальной картины, складывающейся на данный момент времени", - сказал Путин.