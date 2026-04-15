Банк России отметил продолжающееся уменьшение ценового давления

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ценовое давление, по оперативным индикаторам, продолжает уменьшаться, говорится в комментарии Банка России.

В марте характер инфляционных процессов в целом оставался таким же, как и в феврале.

ЦБ также отмечает, что эффект переноса повышения НДС в цены в марте значительно снизился по сравнению с январем и февралем.

Индикаторами снижения инфляционного давления служат данные из результатов опроса предприятий. Так, в апреле предприятия розничной торговли третий месяц подряд снизили свои краткосрочные ожидания по темпам роста отпускных цен. Темпы прироста цен производителей потребительских товаров оставались сдержанными. В среднем за три месяца (декабрь 2025 года - февраль 2026 года) цены производителей непродовольственных товаров росли темпами ниже 4% (в годовом выражении с сезонной корректировкой), цены на продовольственные товары снижались, подчеркивает ЦБ.

Темп прироста потребительских цен в марте замедлился до 0,60% с 0,73% в феврале. Прирост цен за месяц с корректировкой на сезонность в пересчете на год составил 6,0% против 5,8% в феврале (в I квартале 2026 года - 8,7%, в IV квартале 2025 года - 4,4%, в III квартале 2025 года - 6,2%, в II квартале 2025 года - 4,2%.

ЦБ отмечает, что ускорение прироста цен в I квартале 2026 года (в годовом выражении с сезонной корректировкой) в основном обусловлено влиянием налоговых и административных мер. По этим же причинам заметно выше, чем в II-IV кварталах 2025 года, сложились приросты показателей устойчивой инфляции (расчет большинства из них не предполагает исключения эффекта повышения НДС).

Показатели устойчивой инфляции в марте несколько выросли, оставаясь преимущественно в диапазоне 4-5% (с сезонной корректировкой в пересчете на год), говорится в комментарии. Рост большинства показателей устойчивой инфляции в марте оставался вблизи или немного выше значений II-III кварталов 2025 года.

