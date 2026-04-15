ВЭБ предложит рынку новые защитные бонды

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ВЭБ продолжит фокусироваться на размещении облигаций с плавающим купоном, планирует предложить рынку новый защитный инструмент, сообщил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский. Также, по его словам, не исключено, что ВЭБ вновь выйдет на рынок квазивалютных облигаций.

"Какое-то время назад у рынка было ощущение, что (ключевая - ИФ) ставка будет снижаться быстрее. Был некий такой оптимизм. Регулятор дал понять, что не стоит быть столь оптимистичными, что ставка будет снижаться не так быстро. Для нас как для эмитента это означает, что мы в этом году по-прежнему будем предлагать рынку инструменты с защитой от процентного риска - с плавающей ставкой и еще один новый инструмент, тоже защитный", - сказал Вышковский на конференции "Горизонты будущего: вызовы 2026 года для рынков капитала и возможности для инвесторов", организованной УК "ВИМ инвестиции".

"Спрос на такие инструменты, несмотря на консенсус рынка о снижении ключевой ставки, мы по-прежнему видим. И несмотря на то, что ставка снижается, ее значения достаточны высоки, и конечно, для нас как для эмитента сейчас возвращаться к предложению рынку инструментов с фиксированной доходностью, наверное, преждевременно. Потому что мы как заемщик, именно как институт развития, специализирующийся на проектном финансировании, на финансировании долгосрочных инвестиционных проектов, заинтересованы в привлечении ресурсов на длительный срок. Нам нужна среднесрочная и долгосрочная ликвидность", - пояснил зампред ВЭБа.

В этом году ВЭБ хочет предложить рынку "абсолютно новый инструмент" - так называемые индексируемые облигации. "Номинал будет индексироваться по индексу RUONIA, будет небольшой купон по этому инструменту, который будет соответствовать нашему кредитному спреду. Мы считаем, что этот инструмент - это просто такая эволюция, естественное развитие защитных инструментов на рынке. Формально это инструмент с фиксированной доходностью, но у него защита от процентного риска будет встроена в ежедневный механизм индексации. Ожидаем хорошую реакцию рынка на этот инструмент", - сказал Вышковский.

Также, по словам зампреда ВЭБа, госкорпорация может выйти на рынок квазивалютных размещений, повторив размещение бондов в долларах или, если позволит ликвидность рынка, предложив инвесторам юаневые бонды.

ВЭБ осенью прошлого года разместил выпуск пятилетних облигаций на $600 млн по ставке 7,15% с расчетами в рублях.

"Тот квазивалютный выпуск, который мы разместили в прошлом году, нашел очень высокий спрос со стороны розничных инвесторов, физических лиц - то, что для ВЭБа как госкорпорации, не совсем доступно. Мы не имеем возможности привлекать средства граждан во вклады, в депозиты, как это могут делать коммерческие банки. Через эти инструменты мы, что называется, "дотягиваемся" до розничного инвестора", - отметил Вышковский.

