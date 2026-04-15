Казахстан, QazaqGaz и CNPC подписали контракт на геологоразведку участка "Северный-1" на западе страны

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана, госкомпания QazaqGaz и АО "CNPC-Актобемунайгаз" заключили контракт на проведение геологоразведочных работ на участке "Северный-1" в Актюбинской области, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Документ подписали вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, заместитель председателя правления QazaqGaz Асылжан Даулетов и генеральный директор "CNPC-Актобемунайгаз" Жу Шитао.

В рамках контракта на недропользование предусмотрены сейсморазведочные работы 2D и 3D, а также бурение независимой и зависимой поисковых скважин. Общий объем инвестиций в геологоразведочные работы составит 3,5 млрд тенге ($7,3 млн по текущему курсу - ИФ).

"Участок характеризуется высоким потенциалом в части выявления новых запасов углеводородов", - отмечает Минэнерго.

Ранее сообщалось, что QazaqGaz и "CNPC-Актобемунайгаз" подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту недропользования на участке "Северный-1". Оно предусматривает проведение совместных геологоразведочных работ на участке "Северный-1" на условиях 100%-го carry-финансирования, то есть китайская сторона берет на себя все расходы на начальных этапах проекта.

НК QazaqGaz - национальный оператор газотранспортной и газораспределительной сети в Казахстане, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. Компания входит в состав госфонда "Самрук-Казына".

"CNPC-Актобемунайгаз" разрабатывает нефтяные месторождения Жанажол, Кенкияк надсолевой, Кенкияк подсолевой, Северная Трува в Актюбинской области. На базе "CNPC-Актобемунайгаза" построено три газоперерабатывающих завода. Конечным владельцем компании является китайская CNPC.

CNPC (China National Petroleum Corporation) является крупнейшим производителем и поставщиком нефти и газа в КНР и одной из крупнейших интегрированных энергетических групп в мире. Имеет активы в более чем 30 странах.

Официальный курс на 15 апреля - 476,97 тенге/$1.

Новости

Опрошенные ЦБ РФ аналитики улучшили ожидания по курсу рубля

Акционеры ВТБ одобрили конвертацию "префов" в обыкновенные акции

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

 Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

 Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

Правительство РФ подготовило меры по обеспечению устойчивости бюджета

Сбер внедрил возможность покупки цифровых финансовых активов в приложении банка

 Сбер внедрил возможность покупки цифровых финансовых активов в приложении банка

Юань упал ниже 11 рублей впервые с 18 февраля

 Юань упал ниже 11 рублей впервые с 18 февраля

Brent подорожала до $95,64 за баррель

Лавров заявил, что Россия заинтересована в инвестициях после урегулирования на Украине

Лавров заявил, что РФ готова восполнить недостаток энергоресурсов странам-партнерам

 Лавров заявил, что РФ готова восполнить недостаток энергоресурсов странам-партнерам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1680 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9008 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов