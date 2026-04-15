Казахстан, QazaqGaz и CNPC подписали контракт на геологоразведку участка "Северный-1" на западе страны

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана, госкомпания QazaqGaz и АО "CNPC-Актобемунайгаз" заключили контракт на проведение геологоразведочных работ на участке "Северный-1" в Актюбинской области, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Документ подписали вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, заместитель председателя правления QazaqGaz Асылжан Даулетов и генеральный директор "CNPC-Актобемунайгаз" Жу Шитао.

В рамках контракта на недропользование предусмотрены сейсморазведочные работы 2D и 3D, а также бурение независимой и зависимой поисковых скважин. Общий объем инвестиций в геологоразведочные работы составит 3,5 млрд тенге ($7,3 млн по текущему курсу - ИФ).

"Участок характеризуется высоким потенциалом в части выявления новых запасов углеводородов", - отмечает Минэнерго.

Ранее сообщалось, что QazaqGaz и "CNPC-Актобемунайгаз" подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту недропользования на участке "Северный-1". Оно предусматривает проведение совместных геологоразведочных работ на участке "Северный-1" на условиях 100%-го carry-финансирования, то есть китайская сторона берет на себя все расходы на начальных этапах проекта.