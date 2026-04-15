Казахстан, QazaqGaz и CNPC подписали контракт на геологоразведку участка "Северный-1" на западе страны
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана, госкомпания QazaqGaz и АО "CNPC-Актобемунайгаз" заключили контракт на проведение геологоразведочных работ на участке "Северный-1" в Актюбинской области, сообщила пресс-служба Минэнерго.
Документ подписали вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, заместитель председателя правления QazaqGaz Асылжан Даулетов и генеральный директор "CNPC-Актобемунайгаз" Жу Шитао.
В рамках контракта на недропользование предусмотрены сейсморазведочные работы 2D и 3D, а также бурение независимой и зависимой поисковых скважин. Общий объем инвестиций в геологоразведочные работы составит 3,5 млрд тенге ($7,3 млн по текущему курсу - ИФ).
"Участок характеризуется высоким потенциалом в части выявления новых запасов углеводородов", - отмечает Минэнерго.
Ранее сообщалось, что QazaqGaz и "CNPC-Актобемунайгаз" подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту недропользования на участке "Северный-1". Оно предусматривает проведение совместных геологоразведочных работ на участке "Северный-1" на условиях 100%-го carry-финансирования, то есть китайская сторона берет на себя все расходы на начальных этапах проекта.
НК QazaqGaz - национальный оператор газотранспортной и газораспределительной сети в Казахстане, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. Компания входит в состав госфонда "Самрук-Казына".
"CNPC-Актобемунайгаз" разрабатывает нефтяные месторождения Жанажол, Кенкияк надсолевой, Кенкияк подсолевой, Северная Трува в Актюбинской области. На базе "CNPC-Актобемунайгаза" построено три газоперерабатывающих завода. Конечным владельцем компании является китайская CNPC.
CNPC (China National Petroleum Corporation) является крупнейшим производителем и поставщиком нефти и газа в КНР и одной из крупнейших интегрированных энергетических групп в мире. Имеет активы в более чем 30 странах.
Официальный курс на 15 апреля - 476,97 тенге/$1.