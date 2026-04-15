В США запасы нефти за неделю неожиданно снизились на 913 тысяч баррелей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на неделе, которая завершилась 10 апреля, снизились на 913 тысяч баррелей, до 463,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина за неделю сократились на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 200 тысяч баррелей, сокращение резервов бензина и дистиллятов - на 2,1 млн баррелей и 2,4 млн баррелей соответственно.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,73 млн баррелей.

NYMEX Кушинг Минэнерго США
Суд попросили передать государству 56 объектов имущества экс-начальника Московской областной таможни

Банк России отметил продолжающееся уменьшение ценового давления

Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

Опрошенные ЦБ РФ аналитики улучшили ожидания по курсу рубля

Акционеры ВТБ одобрили конвертацию "префов" в обыкновенные акции

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

Правительство РФ подготовило меры по обеспечению устойчивости бюджета

Сбер внедрил возможность покупки цифровых финансовых активов в приложении банка

Юань упал ниже 11 рублей впервые с 18 февраля

