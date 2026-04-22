В США запасы нефти за неделю неожиданно выросли на 1,93 млн баррелей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,93 млн баррелей, до 465,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина за эту неделю упали на 4,57 млн баррелей, дистиллятов - на 3,43 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 1,2 млн баррелей, снижение резервов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, увеличились на 806 тысяч баррелей.

NYMEX Кушинг Минэнерго США
 Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

 ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

