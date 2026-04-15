Цены на бензин в РФ с 7 по 13 апреля замедлили рост до 0,09% с 0,17% неделей ранее

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 7 по 13 апреля выросли относительно предыдущей недели на 0,09% после увеличения на 0,17% с 31 марта по 6 апреля, на 0,27% с 24 по 30 марта 2026 года и на 0,36% с 17 по 23 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 13 апреля подорожал на 3,32%, что выше уровня общей инфляции, которая за тот же период составила 3,15%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 13 апреля была на уровне 66,91 руб. (на 6 апреля - 66,85 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 63,36 руб. (63,31 руб.), АИ-95 – 68,79 руб. (68,73 руб.), АИ-98 – 92,92 руб. (92,83 руб.).

Цены на дизельное топливо (ДТ) в РФ с 7 по 13 апреля повысились на 0,09% после роста на 0,16% с 31 марта по 6 апреля, на 0,18% с 24 по 30 марта и на 0,24% с 17 по 23 марта. С начала года рост цен составил 2,19%.

Средняя цена ДТ в стране на 13 апреля - 77,94 руб. за литр (на 6 апреля - 77,87 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).