Цены на бензин в РФ с 7 по 13 апреля замедлили рост до 0,09% с 0,17% неделей ранее

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 7 по 13 апреля выросли относительно предыдущей недели на 0,09% после увеличения на 0,17% с 31 марта по 6 апреля, на 0,27% с 24 по 30 марта 2026 года и на 0,36% с 17 по 23 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 13 апреля подорожал на 3,32%, что выше уровня общей инфляции, которая за тот же период составила 3,15%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 13 апреля была на уровне 66,91 руб. (на 6 апреля - 66,85 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 63,36 руб. (63,31 руб.), АИ-95 – 68,79 руб. (68,73 руб.), АИ-98 – 92,92 руб. (92,83 руб.).

Цены на дизельное топливо (ДТ) в РФ с 7 по 13 апреля повысились на 0,09% после роста на 0,16% с 31 марта по 6 апреля, на 0,18% с 24 по 30 марта и на 0,24% с 17 по 23 марта. С начала года рост цен составил 2,19%.

Средняя цена ДТ в стране на 13 апреля - 77,94 руб. за литр (на 6 апреля - 77,87 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

Петербургская биржа сможет отстранять от торгов топливом участников, использующих роботов

 Петербургская биржа сможет отстранять от торгов топливом участников, использующих роботов

МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

 МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

Суд попросили передать государству 56 объектов имущества экс-начальника Московской областной таможни

Банк России отметил продолжающееся уменьшение ценового давления

Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

 Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

Опрошенные ЦБ РФ аналитики улучшили ожидания по курсу рубля

Акционеры ВТБ одобрили конвертацию "префов" в обыкновенные акции

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

 Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

 Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1686 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9009 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов