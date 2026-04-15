Росстат отметил снижение цен на овощи и фрукты за неделю на 0,1%

Помидоры с начала года подорожали на 48,7%, картошка - на 22%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию с 7 по 13 апреля снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Неделей ранее был зафиксирован рост на 0,2%.

К подешевевшим ранее огурцам, луку и бананам на минувшей неделе добавились яблоки. Цены на них за неделю снизились на 0,3% (рост на 0,6% неделей ранее). Огурцы подешевели на 1,3% (на 2,6%), лук - на 0,8% (на 0,4%), бананы - на 0,3% (на 0,2%).

Цены на свеклу выросли на 0,8% (на 0,5%), помидоры - на 0,7% (на 2%), капусту - на 0,6% (на 0,9%), морковь - на 0,3% (на 1,8%), картофель - на 0,2% (на 0,5%).

С начала года рост цен на помидоры составил 48,7%, морковь - 34,1%, картофель - 22%, капусту - 19,9%, свеклу - 14,6%, бананы - 8,9%, яблоки - 7,4%, лук - 7,6%. Цены на огурцы в настоящее время на 2,1% ниже, чем в начале года.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.