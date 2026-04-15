Рост цен на яйца за неделю замедлился до 0,2%, на сахар - до 0,8%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В России с 7 по 13 апреля яйца подорожали на 0,2%, сахар подорожал на 0,8%, сообщил Росстат.

Рост цен на эти продукты замедлился. Неделей ранее он составлял 0,7% и 1,4% соответственно. С начала года яйца подорожали на 22,8%, сахар - на 5,5%.

Росстат также сообщил, что за неделю цены на гречку выросли на 0,5%, баранину, мороженую рыбу - на 0,3%, говядину, свинину, маргарин, подсолнечное масло, овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, макаронные изделия и соль - на 0,2%, кефир, творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничный хлеб, печенье, вермишель, рис, черный чай, водку - на 0,1%.

В то же время снизились цены на пшеничную муку - на 0,4%, сметану, сыры - на 0,3%, мясные консервы для детского питания, сливочное масло, ультрапастеризованное молоко - на 0,2%, мясо кур, пастеризованное молоко - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.

Росстат
Новости

В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

Суд попросили передать государству 56 объектов имущества экс-начальника Московской областной таможни

Банк России отметил продолжающееся уменьшение ценового давления

Опрошенные ЦБ РФ аналитики улучшили ожидания по курсу рубля

Акционеры ВТБ одобрили конвертацию "префов" в обыкновенные акции

