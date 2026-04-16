Adnoc Gas почти восстановила поставки газа после атак на завод в Хабшане

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Газовая компания из ОАЭ Adnoc Gas в существенной степени восстановила поставки после ущерба, понесенного в результате военных действий в Персидском заливе и атак на завод в Хабшане в начале апреля, сообщает The National со ссылкой на заявление самой компании.

Сейчас Adnoc Gas "активно взаимодействует с клиентами в индивидуальном порядке".

"Благодаря резервным мощностям, созданным компанией, и системе поставок ОАЭ, компания смогла эффективно отреагировать на инцидент", - отметила Adnoc Gas.

Компания продолжает оценивать пострадавший участок, "предпринимая взвешенные усилия по оценке влияния произошедшего и стоимости ущерба, нанесенного задействованным объектам".

Атака в начале апреля привела к пожару и перерыву в работе завода до тех пор, пока несколько очагов возгорания не были взяты под контроль. В результате нападения пострадали двое граждан ОАЭ и один гражданин Индии.

Adnoc Gas - это газовая компания из ОАЭ, входящая в группу ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), национальной нефтегазовой компании эмирата Абу-Даби.