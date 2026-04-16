Adnoc Gas почти восстановила поставки газа после атак на завод в Хабшане

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Газовая компания из ОАЭ Adnoc Gas в существенной степени восстановила поставки после ущерба, понесенного в результате военных действий в Персидском заливе и атак на завод в Хабшане в начале апреля, сообщает The National со ссылкой на заявление самой компании.

Сейчас Adnoc Gas "активно взаимодействует с клиентами в индивидуальном порядке".

"Благодаря резервным мощностям, созданным компанией, и системе поставок ОАЭ, компания смогла эффективно отреагировать на инцидент", - отметила Adnoc Gas.

Компания продолжает оценивать пострадавший участок, "предпринимая взвешенные усилия по оценке влияния произошедшего и стоимости ущерба, нанесенного задействованным объектам".

Атака в начале апреля привела к пожару и перерыву в работе завода до тех пор, пока несколько очагов возгорания не были взяты под контроль. В результате нападения пострадали двое граждан ОАЭ и один гражданин Индии.

Adnoc Gas - это газовая компания из ОАЭ, входящая в группу ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), национальной нефтегазовой компании эмирата Абу-Даби.

Хроника 28 февраля – 16 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости по теме

Контактная сеть повреждена на ж/д станции Туапсе

CENTCOM сообщил о перехвате на Ближнем Востоке уже 10 связанных с Ираном судов

Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

 Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

Банк России прогнозирует снижение проинфляционного давления со стороны рынка труда

CFTC проверит сделки на нефтяном рынке, совершенные накануне важных заявлений Трампа

 CFTC проверит сделки на нефтяном рынке, совершенные накануне важных заявлений Трампа

Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

 Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

Петербургская биржа сможет отстранять от торгов топливом участников, использующих роботов

 Петербургская биржа сможет отстранять от торгов топливом участников, использующих роботов

МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

 МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

"Абрау-Дюрсо" выходит на рынок игристого чая
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1699 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9013 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов